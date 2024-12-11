«Почта России» посвятила новую марку подмосковному парку «Патриот»

Фото: пресс-служба Одинцовского г. о.
В России выпущена почтовая марка, посвящённая военно-патриотическому парку культуры и отдыха Вооружённых сил России «Патриот». Об этом сообщили в пресс-службе Одинцовского городского округа.
«На марке изображены танк Т-80БВ, самолёт Су-9 и символика парка. Помимо этого, выпущены конверт первого дня и штемпели специального гашения для Москвы и Одинцова. Всего вышло в свет 56 тыс. таких марок. Стоимость каждой – 72 рубля», – говорится в сообщении.Центральный военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооружённых Сил России «Патриот» был создан 30 октября 2014 года. Сегодня масштабный комплекс включает технику всех видов и родов войск, уникальные тематические экспозиции, верёвочный городок и полосу препятствий.
Посетителям предлагают тактические игры, катание на мини-танках, стрельбу из различных видов оружия, занятия на военных тренажёрах-симуляторах, катание на лошадях и другие виды активности.
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Лора Луганская