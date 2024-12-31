Почти 10 тысяч жителей Чувашии остались без света из-за непогоды

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Почти 10 тысяч жителей Чувашии остались без света из-за аварийного отключения электроэнергии, вызванного плохими погодными условиями. Об этом сообщает ГКЧС по республике в своём Telegram-канале.
Отмечается, что в общей сложности под отключение электроэнергии попали свыше 2,7 тысяч частных домов и девять социально-значимых объектов. Без света остались около 10 тысяч человек.
По данным ГКЧС, отключение электричества произошло сразу в шести муниципальных округах региона. При этом в трёх из них уже начаты работы по восстановлению электросбережения.
Накануне местное ГУ МЧС предупреждало о порывистом ветре до 17 м/с и метели.
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По данным ГКЧС, отключение электричества произошло сразу в шести муниципальных округах региона. При этом в трёх из них уже начаты работы по восстановлению электросбережения.
Накануне местное ГУ МЧС предупреждало о порывистом ветре до 17 м/с и метели.
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Анастасия Чинкова