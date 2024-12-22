Россия начнет гуманитарные поставки электричества в Абхазию

Вопрос о замедлении видеохостинга YouTube в России на прямой линии с главой государства Владимиром Путиным поразил представителя Кремля Дмитрия Пескова. Об этом он рассказал в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. Уточняется, что вопрос задал блогер Влад Бумага. Песков подчеркнул умность и солидность вопроса.