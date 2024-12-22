Россия начнет гуманитарные поставки электричества в Абхазию

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Россия с понедельника, 23 декабря, начнет гуманитарные поставки электричества Абхазии. Об этом сообщил министр энергетики и транспорта республики Джансух Нанба в беседе с РИА Новости.
Он рассказал, что всего будет поставлено 327 млн кВт·ч, на которые республика подавала заявку в Минэнерго России в октябре текущего года. По словам и.о. президента Абхазии Бадры Гунбы, РФ в очередной раз протянула Абхазии руку помощи.
Гунба поблагодарил руководство России за предоставленную помощь.
Зачастую в Абхазии возникает дефицит электроэнергии с ноября по апрель из-за ее высокого потребления. С 1 ноября текущего года республика закупает электричество в РФ для покрытия дефицита.
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Гунба поблагодарил руководство России за предоставленную помощь.
Зачастую в Абхазии возникает дефицит электроэнергии с ноября по апрель из-за ее высокого потребления. С 1 ноября текущего года республика закупает электричество в РФ для покрытия дефицита.
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Екатерина Коршунова