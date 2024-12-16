Baza: В многоэтажках на юго-востоке Москвы резко пропали свет и тепло

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Десятки многоэтажных домов на юго-востоке Москвы остались без света. Местные жители также сообщают о стремительно холодеющих батареях.
О внезапном погружении во тьму и холод домов 114-го квартала столичного района Кузьминки сообщает телеграм-канал Baza. Этот небольшой жилой комплекс включает в себя дома на Волгоградском проспекте и Волжском бульваре. По словам жильцов, электричество перестало поступать около 17:00. Иногда свет ненадолго появляется, но затем снова гаснет.
Люди пишут в чатах, что вслед за электричеством стало исчезать и тепло. Батареи в квартирах уже практически холодные. О каких-либо авариях или экстренных работах, требующих отключения тепло- и электросетей, коммунальные службы не сообщали.
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Александр Бойцов