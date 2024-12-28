Жителям Подмосковья рассказали, когда ждать роста тарифов на коммунальные услуги

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
Тарифы на коммунальные услуги в Московской области в ближайшие полгода останутся на прежнем уровне. Повышение произойдет с 1 июля предстоящего года, сообщили в пресс-службе Комитета по ценам и тарифам Подмосковья.
Индексация тарифов происходит каждый год во всех регионах России. Индексы устанавливает правительство страны с учётом региональных особенностей и условий.
С учётом параметров социально-экономического развития кабмин утвердил по Московской области с 1 июля 2025 года средний индекс изменения размера платы за коммунальные услуги в 13,3%; предельно допустимое отклонение от среднего индекса в размере 5%.
Все тарифные решения будут размещены на сайте комитета.
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С учётом параметров социально-экономического развития кабмин утвердил по Московской области с 1 июля 2025 года средний индекс изменения размера платы за коммунальные услуги в 13,3%; предельно допустимое отклонение от среднего индекса в размере 5%.
«Главным фактором роста тарифов стал учёт прогнозного роста цен на энергоносители: на природный газ – 21,3%, на электричество – 11,6%. Таким образом, предельный индекс роста платы граждан за ЖКУ по Московской области составит 18,3%. Он установлен постановлением губернатора для всех муниципальных образований, за исключением шести городских округов с индексами, повышенными вплоть до 18,7%», – отметили в комитете.На территории этих шести городских округов повышенные индексы установлены для выполнения инвестпрограмм по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения в рамках концессионных соглашений. Эти меры направлены на снижение уровня аварийности.
Все тарифные решения будут размещены на сайте комитета.
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Лора Луганская