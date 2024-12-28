Жителям Подмосковья рассказали, когда ждать роста тарифов на коммунальные услуги

Жители многоквартирных домов Подмосковья всегда с удовольствием украшают к Новому году общественные пространства, в том числе подъезды. Однако необходимо делать это безопасно, заявили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.