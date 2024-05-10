Почти 200 человек будут оштрафованы за ношение георгиевской ленты в Кишинёве

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Порядка 200 человек оштрафуют за ношение георгиевской ленты в Кишинёве. Об этом сообщила глава пресс-службы Генерального инспектората полиции молдавской столицы Диана Фетко.
Она подчеркнула, что власти займутся каждым, кто пришёл на акцию «Бессмертный полк» с георгиевской лентой. Правоохранительные органы установили, что таковыми являются 189 участников шествия. В настоящее время установлены личности 73 граждан, которыми уже занимается полиция.
Отметим, что молдавские власти ввели огромные штрафы на нарушение правил ношения данной символики. Теперь почти 200 человек должны будут заплатить до 18 тысяч леев, что в переводе на рубли равняется 93 тысячам. При этом средняя зарплата молдаван составляет 11 тысяч леев.
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Анастасия Чинкова