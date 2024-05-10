Радио1
Главная / Новости / Общество/ Почти 200 человек будут оштрафованы за ношение георгиевской ленты в Кишинёве

Почти 200 человек будут оштрафованы за ношение георгиевской ленты в Кишинёве

10 мая 2024, 19:25
Фото: iStock/Elena Titova

Фото: iStock/Elena Titova

Порядка 200 человек оштрафуют за ношение георгиевской ленты в Кишинёве. Об этом сообщила глава пресс-службы Генерального инспектората полиции молдавской столицы Диана Фетко.


Она подчеркнула, что власти займутся каждым, кто пришёл на акцию «Бессмертный полк» с георгиевской лентой. Правоохранительные органы установили, что таковыми являются 189 участников шествия. В настоящее время установлены личности 73 граждан, которыми уже занимается полиция.

Отметим, что молдавские власти ввели огромные штрафы на нарушение правил ношения данной символики. Теперь почти 200 человек должны будут заплатить до 18 тысяч леев, что в переводе на рубли равняется 93 тысячам. При этом средняя зарплата молдаван составляет 11 тысяч леев.

Читайте также:

Жителей Молдавии призвали воздержаться от ношения георгиевской ленты 9 мая

В Молдавии отменяют штрафы за ношение георгиевской ленты

В Германии 8 и 9 мая запретят флаги России и георгиевские ленты на мемориалах
#молдавия
#георгиевская лента
#штраф
#полиция
#запрет
Депутат Хамзаев хочет наградить дагестанцев, спасавших людей из автобуса в Петербурге
10 мая 2024, 18:52

Фото: iStock/Oleg Elkov

Депутат Госдумы Султан Хамзаев призвал наградить уроженцев Дагестана, которые пришли на помощь пассажирам затонувшего в Мойке автобуса. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.
Хамзаев рассказал об уроженцах Дагестана Гаджиеве Идрисе Исматулаевиче, Джабраилове Шахбане Джабраиловиче и Гасанове Мухаммаде Рамазановиче. По словам депутата, мужчины ехали на пятничную молитву, однако не смогли пройти мимо трагедии и стали помогать.

Хамзаев похвалил мужчин и добавил, что дагестанцы никогда не пройдут мимо чужого горя.

Напомним, сегодня, 10 мая, на набережной Мойки автобус врезался в автомобиль, влетел в ограду и вместе с ней упал в воду. В салоне находилось около двадцати пассажиров. По предварительным данным, водитель автобуса потерял управление.

Читайте также:

Момент аварии в Питере, после которой автобус упал в Мойку, попал на видео

В Санкт-Петербурге на месте ДТП завершены водолазные спасательные работы

Число погибших при падении автобуса с моста в Петербурге возросло до четырех человек
#дтп
#автобус
#автомобиль
#водитель
#аварии
#человек
#мужчины
#санкт-петербург
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Воробьёв поздравил с Днём Победы 100-летнего ветерана ВОВ Евдокимова
10 мая 2024, 17:50

Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил с Днём Победы ветерана Великой Отечественной войны Евгения Евдокимова, об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Евгений Евдокимов со своей супругой Ларисой живут в посёлке Калининец Наро-Фоминского городского округа. Недавно ветеран отметил круглую дату — ему исполнилось ровно 100 лет.

Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Московской области

«Мы приехали вас навестить, узнать, как себя чувствуете, как настроение, и, конечно, поздравить с Днем Победы! Сто лет в апреле отметили, я знаю. Вы — легендарный человек, легендарная семья, наши Герои! Мы берем с вас пример. Для меня большая честь сегодня быть здесь!», — поздравил Евдокимовых Воробьёв.

За проявленное мужество и героизм на своём боевом пути Евгений Семенович награждён орденами Отечественной войны I и II степени, медалями «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За отвагу», «За боевые заслуги», «За освобождение Праги». А Орден Красной Звезды нашёл его спустя более 65 лет.

Читайте также:

В Наро-Фоминске прошли мероприятия, посвященные 79-й годовщине Великой Победы

В Латвии на всех каналах Balticom транслировался Парад Победы на Красной площади

Дмитрий Волошин возложил цветы к мемориалам воинской славы в День Победы
#андрей воробьёв
#московская область
#наро-фоминск
#ветеран
#великая отечественная война
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Джоли обвиняют в попытке испортить отношения шестерых детей с Питтом
10 мая 2024, 17:12

Фото: РИА Новости/Алексей Петров

Американскую актрису Анджелину Джоли обвиняют в том, что она пытается испортить отношения своих шестерых детей с бывшим мужем Брэдом Питтом. Об этом сообщает Daily Mail.
В распоряжении издания имеются судебные материалы. Согласно документам, экс-телохранитель пары заявил, что Джоли настаивала на том, чтобы их совместные дети избегали отца.

Также бывший агент спецназа Тони Уэбб, который работал в семье в течение более 20 лет, заявил, что актриса уволила его после того, как двое его охранников встали на сторону Питта после разрыва пары.

Кроме того, Уэбб заявил, что его коллега слышал, как Джоли якобы поощряла своих детей за то, что они избегают общения с отцом.

Читайте также:

Приемный сын Брэда Питта назвал его «ужасным и презренным»

Долгий бракоразводный процесс Джоли и Питта завершен

Бывший сосед Брэда Питта рассказал неприглядный секрет о гигиене актера
#семья
#отец
#актёр
#дети
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Мэр Томска Махиня пообщался с ветераном ВОВ после инцидента с водой на параде
10 мая 2024, 16:44

Фото: iStock/JessAerons

Мэр Томска Дмитрий Махиня поговорил с ветераном Великой Отечественной войны Фёдором Бондаренко, которому не дали воды во время парада Победы. В своём Telegram-канале глава региона написал о телефонном разговоре и приглашении на личную встречу 13 мая.
Махиня отметил, что в ходе разговора убедился, что ветеран чувствует себя хорошо. Они обсудили прошедший праздник и затронули жизненные вопросы. По словам мэра, Бондаренко высоко оценил организацию парада Победы, который прошёл в Томске. Он даже сравнил его с московским.

Также собеседники назначили личную встречу. Махиня приедет к ветерану 13 мая, чтобы исправить ситуацию с лестницей рядом с его домом.

Ранее сообщалось, что 98-летний Фёдор Бондаренко во время парада Победы не получил воды, в чём обвинили заммэра города. По словам ветерана, девушка несла ему воду, но её с трибуны выгнал чиновник, который потребовал не портить «картинку для телевидения».

Читайте также:

Ветеран ВОВ из Томска пожаловался, что не получил воду во время парада

99-летний ветеран ВОВ Шелудько заявил, что принял бы участие в СВО

Парад Победы 2024: оружие, которое боятся на Западе, главные заявления Путина и участники СВО
#мэр
#томская область
#великая отечественная война
#праздник
#ветеран
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Мишустин высказался о работе маркетплейсов в России
Мишустин: Работа маркетплейсов в России требует дополнительного регулирования
10 мая 2024, 16:35

Фото: Официальный сайт Кремля

Работу маркетплейсов в России необходимо аккуратно отрегулировать, с таким заявлением выступил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на планерном заседании Государственной думы.
«Для регулирования этих конкретных отношений совместно с вами пятый анти-монопольный пакет был принят, у вас появились полномочия для того, чтобы оценивать сетевые эффекты, чтобы владельцы маркетплейсов могли не злоупотреблять доминирующим положением на рынке. И здесь очень важно, чтобы мы совместно посмотрели, как это аккуратно отрегулировать», — считает Мишустин.

Напомним, правительство РФ во главе с Михаилом Мишустиным сложило свои полномочия 7 мая, сразу после инаугурации президента Владимира Путина. Глава российского государства предложил вновь назначить на пост председателя правительства Мишустина, что сегодня подтвердили на заседании Государственной думы.

Читайте также:

«Незачем чинить то, что работает»: Мишустин, Абрамченко, Силуанов — кто покинет кабмин РФ

Госдума утвердила Мишустина председателем правительства России

Мишустин: В основе работы правительства – послание Путина Федеральному собранию
#маркетплейс
#михаил мишустин
#госдума
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россиянин выиграл рекордный суперприз в лотерею
Житель Челябинской области выиграл 607 млн рублей в лотерее «Спортлото»
10 мая 2024, 16:24

Фото: iStock/Chanatiptravel

Житель Челябинской области выиграл рекордный суперприз в лотерее «Спортлото». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.
Размер приза составляет 607 032 698 рублей. Рекордный суперприз среди числовых лотерей был разыгран в процессе 8154-го тиража «4 из 20».

Для того чтобы выиграть суперприз, нужно было угадать все числа выигрышной комбинации в двух полях билета. Уточняется, что выигрышный билет был куплен в мобильном приложении «Спортлото».

В настоящее время имя обладателя суперприза остается неизвестным.

Ранее сообщалось, что 68-летний житель Новосибирска выиграл 10 миллионов рублей. Он приобрёл четыре лотерейных билета за 400 рублей.

Читайте также:

Россиян предупредили о новом виде мошенничества в Telegram

Посол Израиля заявила, что Пугачева и другие артисты из РФ интегрировались в стране

Врач заявила о возможном происхождении болезни Лайма из лабораторий США
#билет
#рф
#лотерея
#победа
#деньги
#челябинск
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Миронов призвал запретить мигрантам работать на транспорте после ДТП в Петербурге
Миронов призвал решить проблему миграции после ДТП с автобусом в Петербурге
10 мая 2024, 16:02

Фото: сайт Кремля

Председатель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов призвал запретить мигрантам работать на транспорте. Об этом он заявил на пленарном заседании в Госдуме.
Ранее сообщалось, что в Петербурге автобус столкнулся с двумя автомобилями, влетел в забор и вместе с ним упал в воду. Инцидент произошёл на набережной Мойки. По последним данным, в результате ДТП погибли четыре человека.

Миронов сообщил, что за рулём этого автобуса находился выходец из Средней Азии. В связи с этим Миронов подчеркнул о необходимости запретить мигрантам управлять пассажирским общественным транспортом. Он уточнил, что такое предложение выдвигалось и ранее.

Читайте также:

Автобус с пассажирами тонет в Петербурге – видео

Число погибших при падении автобуса с моста в Петербурге возросло до четырех человек

В Санкт-Петербурге на месте ДТП завершены водолазные спасательные работы
#сергей миронов
#автобус
#дтп
#транспорт
#водители
#мигранты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Врач заявила о возможном происхождении болезни Лайма из лабораторий США
Автор книг по медицине Ньюби: болезнь Лайма могла выйти из биолабораторий США
10 мая 2024, 15:38

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

Врач и автор книги по медицинской науке Крис Ньюби сообщила о вероятном происхождении болезни Лайма из биолаборатории США. Об этом она заявила в интервью журналисту Такеру Карлсону, фрагмент опубликован в его Telegram-канале.
По словам эксперта, болезнь Лайма не была проблемой до пика программы биологического оружия в США в середине 1970-х годов. После чего появились: артрит Лайма, пятнистая лихорадка Скалистых гор, а также паразит «бабезия».

Ньюби отметила, что биологическое оружие — это «идеальное невидимое оружие». Врач добавила, что попытки создать в клещах новых микробов могут привести к неожиданным последствиям».

Напомним, болезнь Лайма — это инфекционное заболевание, передающееся иксодовыми клещами.

Читайте также:

Минздрав зарегистрировал первый в мире препарат для лечения болезни Бехтерева

Ученые провели анализ и нашли связь антидепрессантов с сексуальной дисфункцией

Минздрав зарегистрировал препарат для борьбы с антибиотикорезистентностью
#минздрав
#сша
#эксперт
#оружие
#болезнь
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В России модернизируют первичное звено здравоохранения
Мишустин: в РФ в ближайшие 6 лет модернизируют первичное звено здравоохранения
10 мая 2024, 15:07

Фото: iStock/megaflopp

Правительство России в ближайшие шесть лет собирается полностью модернизировать первичное звено здравоохранения. Об этом сообщил кандидат в председатели кабмина Михаил Мишустин в ходе пленарного заседания в Госдуме.
Он подчеркнул, что перед правительством стоит множество задач для дальнейшего повышения качества и доступности лечения. Добиться успешных результатов позволят слаженные действия на всех уровнях, а также обратная связь от россиян и представителей медицинского сообщества.

Мишустин добавил, что модернизация первичного звена здравоохранения позволит более чем семи миллионам человек своевременно выявлять заболевания и проходить терапию.

Также в ходе выступления в нижней палате парламента Мишустин напомнил о поручении президента России Владимира Путина по борьбе с диабетом, сердечно-сосудистыми, онкологическими и другими заболеваниями. Кабмин, по его словам, продолжит работу в данном направлении.

Читайте также:

Мишустин раскрыл основные направления работы на посту премьер-министра

Мишустин заявил о продлении программы маткапитала

Путин выразил уверенность в поддержке Госдумой кандидатуры Мишустина
#михаил мишустин
#госдума
#правительство
#россия
#здравоохранение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф