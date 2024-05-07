В Германии 8 и 9 мая запретят флаги России и георгиевские ленты на мемориалах

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Полиция Берлина запретила на празднованиях Дня Победы на трёх крупных советских мемориалах в городе российские флаги, знамёна, георгиевские ленты, ношение военной формы и её элементов, символы «V», «Z» и иную символику, связанную с конфликтом на Украине. Об этом сообщается в официальном вестнике земельного административного ведомства Берлина.
Уточняется, что под запрет также попали военные марши и песни, особенно исполнение любых вариантов «Священной войны», флаги с гербами СССР, Белоруссии, Чечни, символика, связанная с Крымом, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями.
При этом ограничения не распространяются на членов дипломатической делегации и «других привилегированных лиц». А ношение военной формы и её элементов разрешено только ветеранам Второй мировой войны. Также георгиевские ленты и российская символика разрешены как части венков и других предметов для возложения.
Правила будут действовать с 06:00 (07:00 мск) 8 мая до 22:00 (23:00 мск) 9 мая на трёх советских мемориалах в Берлине – в Трептов-парке, в районах Тиргартен и Панков.
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При этом ограничения не распространяются на членов дипломатической делегации и «других привилегированных лиц». А ношение военной формы и её элементов разрешено только ветеранам Второй мировой войны. Также георгиевские ленты и российская символика разрешены как части венков и других предметов для возложения.
Правила будут действовать с 06:00 (07:00 мск) 8 мая до 22:00 (23:00 мск) 9 мая на трёх советских мемориалах в Берлине – в Трептов-парке, в районах Тиргартен и Панков.
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Анастасия Чинкова