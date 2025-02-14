Почти 40% россиян задумываются о детях при покупке квартиры

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Почти 40% россиян, которые состоят в браке или отношениях, задумываются о детях при покупке квартиры. Таковы данные опроса девелопера «Сияние». Также отмечается, что 57% опрошенных заявили, что состоят в браке, а 28% — в отношениях.
«Только 3,7% участников на вопрос, «предусматриваете ли вы площадь для расширения семьи?», ответили, что приобретают квартиру на двоих. При этом 33,5% опрошенных при выборе жилья «исходят из материальных возможностей», а 25,9% покупают новую жилплощадь уже для семьи с детьми», — пишет «Газета.Ru», ознакомившаяся с результатами опроса.Вместе с тем исследование компании «Метриум» пришло к выводам, что число сделок с готовым жильем в Москве выросло на 27% в сравнении с январем прошлого года, а количество покупок строящегося жилья увеличилось на 13%. Как сообщают «Известия», изучившие итоги анализа, число соглашений с привлечением ипотеки снизилось с 7,9 тысяч в 2024-м до 7,7 тысяч в 2025-м.
«Спрос на новостройки в Москве в условиях дорогой ипотеки поддерживает рассрочка. Доля сделок по рассрочке выросла до 20–45% в зависимости от конкретного проекта в общем объеме продаж. Иногда застройщики готовы предлагать рассрочку до конца строительства. Иными словами, в целом застройщики фактически заменяют банки в качестве кредиторов», — приводят в издании слова эксперта.Читайте также:
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