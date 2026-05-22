Врач предостерегла россиян от неправильного использования кондиционера в жару
В жаркую погоду кондиционер желательно не включать на температуру ниже 23–24 градусов. Об этом сообщила РИА Новости главный врач городской поликлиники №220 столичного департамента здравоохранения Анна Косенкова.
Она пояснила, что слишком низкая температура воздуха в помещении создаёт контраст с уличной жарой и вызывает стресс у организма. Это может ослабить иммунитет и сделать человека более уязвимым для вирусов и бактерий, уже присутствующих в теле. При этом холодный воздух сам по себе не вызывает инфекции.
Врач добавила, что в жаркие дни не следует переедать. Плотные обеды рекомендуется заменить лёгкими перекусами 4–5 раз в день, а физические нагрузки на солнце перенести на утро или вечер. Во время прогулок Косенкова советует носить светлую одежду из натуральных тканей, обязательно использовать головной убор и каждые 15–20 минут находиться в тени или заходить в прохладное помещение.
