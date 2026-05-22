Синоптик предупредил о «съеживании» русской зимы в ближайшие годы
Традиционная русская зима в ближайшее время «съежится». Такое заявление сделал в беседе с ТАСС руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
По словам синоптика, бесснежные зимы в центральной части России не станут нормой. Вероятность обильных снегопадов и морозов сохранится, однако длительность холодного сезона уменьшится.
По сути, русская зима, к которой привыкли жители региона, никуда не уйдет — изменится только ее продолжительность. Ожидается, что такие изменения станут заметны в стране примерно через пять лет.
Ранее глава Росгидромета Игорь Шумаков предупредил, что в ближайшее десятилетие россиян ожидает большое число аномалий из-за изменения климата. Одной из них является глобальное потепление. Примечательно, что никто до сих пор не смог точно определить истинные причины таких серьезных перемен.
