Почти 4500 участников СВО подали заявки на второй поток программы «Время героев»

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Около 4450 участников и ветеранов СВО подали заявки на второй поток программы «Время героев» за первые сутки набора. Об этом сообщил ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров, передает телеграм-канал программы. По его словам, каждому из них будут стремиться дать высокий уровень сервиса и актуальные знания.
«Мы стремимся обеспечить каждому герою на всех этапах программы высокий уровень сервиса и актуальные знания», — сказал он.Отмечается, что из первого потока уже 12 участников смогли попасть на ответственные посты, еще несколько готовятся к переходу на новые должности. В ближайшее время ожидается 46 назначений среди участников программы.
Регистрация началась в пятницу, 15 ноября. Накануне сообщалось, что заявки на отбор во второй поток программы «Время героев» подали свыше тысячи бойцов спецоперации, включая ветеранов.
Программа «Время героев» реализуется по поручению президента России Владимира Путина.
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