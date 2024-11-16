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Почти 4500 участников СВО подали заявки на второй поток программы «Время героев»

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Около 4450 участников и ветеранов СВО подали заявки на второй поток программы «Время героев» за первые сутки набора. Об этом сообщил ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров, передает телеграм-канал программы. По его словам, каждому из них будут стремиться дать высокий уровень сервиса и актуальные знания.
«Мы стремимся обеспечить каждому герою на всех этапах программы высокий уровень сервиса и актуальные знания», — сказал он.
Отмечается, что из первого потока уже 12 участников смогли попасть на ответственные посты, еще несколько готовятся к переходу на новые должности. В ближайшее время ожидается 46 назначений среди участников программы.



Регистрация началась в пятницу, 15 ноября. Накануне сообщалось, что заявки на отбор во второй поток программы «Время героев» подали свыше тысячи бойцов спецоперации, включая ветеранов.

Программа «Время героев» реализуется по поручению президента России Владимира Путина.

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#регистрация
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#сво
#вс рф
#ветераны
Мэр Собянин: в столице поставили еще 87 указателей исторической навигации
16 ноября 2024, 11:09

Фото: istockphoto/Andrey Rykov

Еще 87 указателей исторической навигации поставили в Москве, написал градоначальник Сергей Собянин в Telegram-канале. Уточняется, что они помогут узнать больше об известных личностях: ботаниках, географах, антропологах и других.
«В том числе пять из них приведут к штаб-квартире Русского географического общества на Новой площади, семь — к улице Семенова-Тян-Шанского, восемь укажут путь к дому, где родился выдающийся ученый Петр Кропоткин. Это часть исторической навигации, которую мы развиваем с 2020 года», — сказано в публикации мэра.
Кроме того, установлены первые таблички с QR-кодами к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, которые расскажут о героях исторических сражений.

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#мир
#москва
#сергей собянин
#новости
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Юрист Соловьев рассказал о новой схеме взлома аккаунтов на «Госуслугах»
Юрист Соловьев рассказал о двухэтапной схеме взлома аккаунтов на «Госуслугах»
16 ноября 2024, 08:30

Фото: istockphoto.com/ru/Михаил Руденко

Заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал, что телефонные аферисты изобрели новую двухэтапную схему взлома аккаунтов граждан на «Госуслугах» и других сервисах. Об этом информирует агентство «Прайм».
Мошенник звонит потенциальной жертве и представляется работником «Почты России». По его словам, на имя гражданина якобы пришло почтовое отправление, которое возможно получить только при личном посещении отделения связи.

При этом преступник обещает упростить процесс, прислав уведомление на телефон, однако для оформления заявки необходимо назвать код из СМС. Примечательно, что если человек прекращает разговор со злоумышленником, то обман переходит в новую стадию.

Юрист рассказал, что через некоторое время человеку поступает звонок от якобы сотрудника правоохранительных органов, который уведомляет о взломе учетной записи на «Госуслугах», и для ее защиты снова нужен код из сообщений. Таким способом, по словам Соловьева, аферисты хотят похитить у граждан деньги, недвижимость, а также оформить микрозаймы. Не следует вступать в телефонные беседы с неизвестными, заключил юрист.

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#мошенник
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В домах жителей Каширы-2 продолжают наладку отопления
15 ноября 2024, 22:53

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Более двух десятков жителей Каширы пришли на приём по вопросам отопления в формате выездной администрации. Его провели в офисе территориального отдела Каширский, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Приём вели представители управляющих компаний, обслуживающих Каширу-2, а также заместители главы муниципалитета. Все проблемные адреса были взяты в работу.
«Управляющие компании продолжают наладку отопления в домах жителей Каширы-2. У людей остаются точечные проблемы. К примеру, у кого-то не во всех комнатах есть отопление. Были вопросы и по температуре подачи теплоносителя. Приём стал хорошей возможностью для жителей задать вопросы профильным специалистам управляющих компаний напрямую, чтобы ускорить решение проблем», – рассказала замглавы городского округа Светлана Зосимова.
Кроме того, жителям разъяснили суммы оплаты за общедомовые нужды. Пояснения дала начальник сектора ЖКУ территориального управления «Кашира» ООО «МособлЕИРЦ» Ольга Чирина.

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#московская область
#отопление
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#управляющая компания
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В России увеличилось число опасных погодных явлений
15 ноября 2024, 22:27

Фото: iStock/ES3N

Глава Росгидромета, заместитель главы российской делегации на форуме Игорь Шумаков заявил, что число опасных погодных явлений в России увеличилось в два раза.
«Количество опасных явлений, которые наносят ущерб человеку и экономике нашей страны, увеличилось. Если ещё пять лет назад таких явлений за год мы насчитывали до 500, то в прошлом году их уже больше тысячи», — приводит NEWS.ru комментарий Шумакова.

При этом он добавил, что Росгидромету удаётся прогнозировать опасные погодные явления, которые могут представлять серьёзную угрозу как для здоровья и жизни людей, так и для экономики страны не хуже, чем это делают подобные службы других стран мира.

Ранее специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с «Радио 1» рассказала, какая погода ждет жителей Москвы и Подмосковья на ближайших выходных.

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#прогноз
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В октябре по заявкам жителей Подмосковья устранили плесень в 60 квартирах
15 ноября 2024, 22:19

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

В Подмосковье за октябрь по заявкам жителей устранена плесень более чем в 60 квартирах. Такой статистикой поделились в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Нередко в многоквартирных домах появляется плесень. Чаще всего она возникает из-за промерзаний стен, повышенной влажности воздуха или ненадлежащего содержания жилых помещений собственниками. Поражёнными могут оказаться все стены или отдельные участки. Проблема проявляется в основном в холодное время года, когда отмечается резкая разница температур на улице и дома», – пояснили в министерстве.
В Минчистоты напомнили, что управляющие компании должны своевременно обслуживать и регулярно обследовать фасады МКД. Это поможет сохранить теплоизоляцию и предотвратить возникновение грибка в жилых помещениях.

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#жители
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Россиян пригласили присоединиться к инициативе #ЩедрыйВторник
15 ноября 2024, 22:09

Фото: сайт givingtuesday.ru/

3 декабря в России пройдёт акция #ЩедрыйВторник. Это всемирный день благотворительности, главная цель которого – привлечь внимание общественности и вовлечь людей в благотворительную деятельность, сообщили в пресс-службе организаторов.
«Принять участие в инициативе #ЩедрыйВторник могут любые неполитические организации и частные лица. Участники могут выбрать любой формат акций, целей и механизмов сбора средств. Компаниям #ЩедрыйВторник позволяет привлечь дополнительное внимание к своей социальной деятельности, активизировать волонтёрство. НКО используют этот день для привлечения новых доноров и волонтёров», – говорится в сообщении.
Координатором проекта в России выступает Благотворительный фонд «Культура благотворительности». Мероприятия в рамках инициативы будут проходить с 25 ноября по 10 декабря.

Подробную информацию об инициативе #ЩедрыйВторник можно найти на сайте проекта.

Акция проходит в России с 2016 года при поддержке Минэкономразвития. За это время к ней присоединились около 4,5 тыс. организаций из 260 населённых пунктов страны. В дни проведения акции пожертвования в благотворительные организации возрастает в среднем в 2,7 раза.

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#россия
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Временное пребывание украинцев в РФ могут ограничить до конца марта 2025 года
15 ноября 2024, 20:31

Фото: istockphoto/Daria_Serdtseva

Временное пребывание украинцев, а также их право на работу в РФ может быть ограничено до конца марта грядущего года, следует из проекта, опубликованного на портале проектов нормативно-правовых актов.
«Установить, что: срок временного пребывания в Российской Федерации граждан Украины, прибывших на территорию Российской Федерации до 1 января 2025 года, продлевается до 31 марта 2025 года включительно», — гласит документ.
Подчеркивается, что среди условий для этого: медобследование на наркотики, инфекции и ВИЧ, а также обязательная дактилоскопия.

До указанной даты, уточняет проект, временно пребывающие в РФ украинцы могут работать. При этом им также необходимо пройти медобследование, дактилоскопию и фотографирование.

Указ, если он вступит в силу, не распространится на украинцев, которые освободились из мест лишения свободы, а также создающих угрозу нацбезопасности РФ или предоставивших о себе недостоверные сведения.

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#закон
#законопроект
#указ
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В Подмосковье начали тестировать систему «Антисон» для водителей автобусов
15 ноября 2024, 20:26

Фото: пресс-служба Минтранса МО

В Мострансавто стартовало тестирование новой системы «Антисон». Это автомат для контроля состояния водителя автобуса на линии, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.
Программно-аппаратный комплекс, отслеживающий самочувствие водителей, установили на автобусе «ЛиАЗ», курсирующем по маршруту № 856 «Красногорск (Ильинский бульвар) – Москва (м. Тушинская).

Система «Антисон» – современный технологический инструмент, который помогает выявить усталость, засыпание или потерю внимания, минимизируя риск ДТП. В перспективе эта система значительно улучшит условия труда и позволит вовремя предотвращать опасные ситуации.
«Антисон» активируется автоматически при запуске двигателя. Камера, установленная на панели напротив водителя, фиксирует положение головы и состояние лица по более чем 60 точкам. В случае признаков утомления или отвлечения система подает звуковой сигнал водителю, предупреждая об опасности», – пояснили в пресс-службе.
Через несколько секунд данные о нештатной ситуации передаются в Центр мониторинга и диспетчерскую службу Мострансавто.

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#московская область
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Россиянам раскрыли, что необходимо сделать в дачном саду накануне зимы
Садовод Рыкалина рекомендовала убрать участок
15 ноября 2024, 19:53

Фото: iStock/Jozef Durok

Садовод Марина Рыкалина заявила, что перед зимним сезоном на дачном участке рекомендуется убрать весь органический мусор, опавшие листья и плоды.
Также нужно защитить штамбы деревьев от морозобоины, а также сделать укрытие слабозимостойких растений. В беседе с Pravda.Ru специалист отметила, что немаловажным будет разложить на участке приманки для мышей.

А до этого сообщалось, что сегодня, 15 ноября, в праздник святых мучеников Акиндина, Пигасия, Аффония, Елпидифора, Анемподиста и иже с ними нельзя ломать ветви деревьев. Как пишет Общественная Служба Новостей, в этот день не рекомендуется и просить людей о помощи, есть много сладкого, пить алкоголь, а также давать деньги в долг.

Ранее кандидат сельскохозяйственных наук, автор книг по садоводству и огородничеству Октябрина Ганичкина в беседе с «Радио 1» сообщала, что в этом году из-за теплого и продолжительного лета урожай у многих вырос раньше обычного и сейчас уже находится в банках.

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