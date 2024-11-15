Красноречивый робот убедил военных ВСУ сдаться в плен — видео

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Российский робот стремя мегафонами помог украинским военным сдаться в плен в районе Курахово в ДНР. Об этом сообщает газета «Известия». Красноречивая радиоуправляемая тележка, как отмечается, убедила противника сложить оружие и прекратить бессмысленное сопротивление.
«Ваше командование, заставляя удерживать ваши позиции, обрекает вас на самоубийство. Вы обречены. Вас ждет поражение и смерть. Если вы не сделаете правильный выбор. Прекратите бессмысленное сопротивление, сложите оружие добровольно и переходите на сторону России», — говорится в сообщении, которое транслирует робот.Боец ВС РФ с позывным «Ястреб» пояснил, что робот малозаметен и практически бесшумен. Он позволяет с безопасного расстояния подобраться к противнику, рассказать ему как сдаваться и вывести следом за собой.
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