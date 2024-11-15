Forbes: дерзкое наступление ВС РФ на Купянск стало зловещим знаком для ВСУ

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Дерзкое наступление ВС РФ на Купянск стало зловещим знаком для ВСУ, российские штурмовики появились будто бы из ниоткуда. Об этом пишет американский журнал Forbes. Россия, как утверждается, и раньше использовала тактику штурма небольшими отрядами, но в этот раз это стало полной неожиданностью.
«Однако украинцы не ожидали, что русские применят эту тактику в Купянске. Город находится в 100 милях (около 160 км — прим. ред.) от основных очагов масштабного конфликта: Курской области на западе России и района вокруг города Покровска», — говорится в материале.По информации издания, украинские силы растянуты по всей линии фронта и серьезно измотаны, в то время как ВС РФ больше не проводит большую часть времени в окопах, а активно идет в наступление.
О полной зачистке города от ВСУ говорить пока не приходится, отмечает издание, однако сам факт прорыва — зловещий знак для украинских вооруженных сил.
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Данил Пономарев