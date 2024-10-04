Около пяти тысяч педиатров Подмосковья прошли тренинги по профилактике выгорания

Фото: Министерство здравоохранения Московской области
В Московской области стартовал проект «Наш участковый врач», направленный на профилактику профессионального и эмоционального выгорания у педиатров, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Такие тренинги позволяют снизить уровень профессионального выгорания среди врачей. Мы запустили проект в 2022 году и с начала его реализации такие тренинги прошли уже почти 5 тыс. тыс. педиатров, а с начала этого года порядка 400», — сообщил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
Психолог Жеравова рассказала, как уберечь ребенка от опасности в интернете
Россиянам дали простой способ не допускать усталости в отношениях
Дайана Хусинова