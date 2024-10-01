Россиянам дали простой способ не допускать усталости в отношениях

Фото: iStock/Primorac91
Психолог, психотерапевт и преподаватель международного онлайн-института Мария Медведева заявила, что в первую очередь для того, чтобы не испытывать усталость в отношениях, с партнёром надо разговаривать по душам.
«Выход в такой ситуации — в открытом разговоре: чего я хочу от отношений и чего хочет партнёр, разделяем ли мы цели друг друга, честное признание, что я так больше не хочу, и что мы можем сделать, чтобы это устраивало обоих», — пояснила в беседе с Газета.ру Медведева.
Она добавила, что именно через разговор и поиск компромиссного решения, которое устроит всех, можно наладить отношения. Кроме этого, специалист рекомендовала экологично выражать негативные эмоции, не копив их в себе, а также проявлять инициативу в отношениях тогда, когда этого действительно хочется.
До этого детский психолог Дарья Дугенцова заявила о необходимости ограничивать детей в использовании смартфонов и иной подобной техники.
«Ограничивать нужно, потому что иначе люди уходят в грёзы, в цифровизацию, и рождается зависимость. Это признанная болезнь, над которой работают наркологи и психиатры, и детские психологи. Поэтому от гаджетов нужно максимально стараться себя ограничивать, и задавать себе вопрос: «А для чего я там сижу? Зачем мне это действительно нужно?». Часто люди там находятся, потому что им либо скучно, либо они хотят вытеснить какие-то свои эмоции», — отметила в беседе с Общественной Службой Новостей Дугенцова.
Ранее психолог консультативной службы по работе с детьми Майя Голубева заявила, что дети-вундеркинды способны раньше других запоминать большие объёмы информации, учиться читать, сочинять музыку и проявлять иные таланты.
Читайте также:
Психолог Голубева раскрыла, как разглядеть в ребёнке вундеркинда
Психолог Таранова заявила о необходимости сюсюканья с детьми
«Разбор грязного белья»: Психолог объяснила, почему SHAMAN планирует развод
Мелисса Тимофеева