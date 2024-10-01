Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ Россиянам дали простой способ не допускать усталости в отношениях

Россиянам дали простой способ не допускать усталости в отношениях

Психолог Медведева рекомендовала регулярно разговаривать с партнёром
01 октября 2024, 19:10
Фото: iStock/Primorac91

Фото: iStock/Primorac91

Психолог, психотерапевт и преподаватель международного онлайн-института Мария Медведева заявила, что в первую очередь для того, чтобы не испытывать усталость в отношениях, с партнёром надо разговаривать по душам.
«Выход в такой ситуации — в открытом разговоре: чего я хочу от отношений и чего хочет партнёр, разделяем ли мы цели друг друга, честное признание, что я так больше не хочу, и что мы можем сделать, чтобы это устраивало обоих», — пояснила в беседе с Газета.ру Медведева.

Она добавила, что именно через разговор и поиск компромиссного решения, которое устроит всех, можно наладить отношения. Кроме этого, специалист рекомендовала экологично выражать негативные эмоции, не копив их в себе, а также проявлять инициативу в отношениях тогда, когда этого действительно хочется.



До этого детский психолог Дарья Дугенцова заявила о необходимости ограничивать детей в использовании смартфонов и иной подобной техники.

«Ограничивать нужно, потому что иначе люди уходят в грёзы, в цифровизацию, и рождается зависимость. Это признанная болезнь, над которой работают наркологи и психиатры, и детские психологи. Поэтому от гаджетов нужно максимально стараться себя ограничивать, и задавать себе вопрос: «А для чего я там сижу? Зачем мне это действительно нужно?». Часто люди там находятся, потому что им либо скучно, либо они хотят вытеснить какие-то свои эмоции», — отметила в беседе с Общественной Службой Новостей Дугенцова.

Ранее психолог консультативной службы по работе с детьми Майя Голубева заявила, что дети-вундеркинды способны раньше других запоминать большие объёмы информации, учиться читать, сочинять музыку и проявлять иные таланты.

Читайте также:

Психолог Голубева раскрыла, как разглядеть в ребёнке вундеркинда

Психолог Таранова заявила о необходимости сюсюканья с детьми

«Разбор грязного белья»: Психолог объяснила, почему SHAMAN планирует развод
#психолог
#дети
#болезнь
#развод
#отношения
#люди
#эмоции
Ученые РАН прокомментировали идею запрета теории Дарвина в школах
Комиссия РАН выступила против запрета теории Дарвина в школах России
01 октября 2024, 19:37

Фото: istockphoto/peplow

Ученые РАН считают недопустимым изъятие из школьных учебников теории эволюции Дарвина. Об этом заявила Комиссия РАН по борьбе с лженаукой 1 октября.
Исключить теорию эволюции Чарльза Дарвина из школьных учебников ранее предложил экс-премьер Чечни Муслим Хучиев. После этот призыв поддержали некоторые представители РПЦ. В частности председатель патриаршей комиссии Русской православной церкви по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов завил, что теория Дарвина вводит детей в заблуждение. Позже Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отметил, что теория эволюции не противоречит Божьему замыслу, а открывший ее Чарльз Дарвин был верующим человеком.
«Речь идет не только о происхождении человека от древних приматов, а о происхождении всего живого от единого общего предка. <…> Этот вопрос не является вопросом веры», — цитирует доклад комиссии РАН RTVI

Члены комиссии отмечают, что эволюционная теория на основе идей Чарльза Дарвина является фундаментом современной биологии.

Читайте также:

Патриарх Кирилл высказался о теории эволюции

В Чечне призвали запретить теорию Дарвина в школах

РПЦ поддержала идею исключить теорию эволюции Дарвина из учебников
#ран
#призыв
#рпц
#семьи
#школы
#наука
#биология
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Пригожин: Творчество Добрынина останется в истории
01 октября 2024, 19:32

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что ушедший из жизни поэт и композитор Вячеслав Добрынин написал много произведений, ставших классикой, а его творчество навсегда останется в истории.
Кроме этого, Пригожин подчеркнул, насколько хорошим человеком был Вячеслав Добрынин.

«Вячеслав Добрынин был добрейшей души человек. Скромный, незапятнанный шоубизнесовыми движениями. Песни его стали классикой. Его творчество останется в истории, он написал очень много шедевров. Соболезнования его родным и близким, поклонникам его творчества. Жаль, уходит целая эпоха выдающихся композиторов, которые имели прямое отношение к музыке», — поделился в беседе с Газета.ру Пригожин.

Ранее стало известно, что сегодня, 1 октября, в одной из московских клиник скончался известный российский певец и композитор Вячеслав Добрынин.

Вячеслав Добрынин начал карьеру певца во второй половине 1980-х. Как пишет Общественная Служба Новостей, в 1990-е годы он основал группу «Доктор Шлягер», снимал клипы на свои песни, писал саундтреки к кино и т. д. За свою карьеру артист был удостоен ряда наград и почестей, включая звание Заслуженного деятеля искусств РСФСР и Народного артиста РФ, ордена Дружбы и «За заслуги перед Отечеством» IV степени, а также премии «Золотой граммофон» и прочее.

Читайте также:

Антонов назвал Добрынина выдающимся поэтом-песенником

Дочь в США и внебрачный сын: какое наследство оставил композитор Вячеслав Добрынин и как его будут делить

Убил третий инсульт: личная жизнь, карьера и последние часы жизни Вячеслава Добрынина
#певец
#жизнь
#творчество
#композитор
#человек
#соболезнования
#артист
#карьера
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковье примет участие III Всероссийской акции «Макулатура и пластик рулят»
01 октября 2024, 19:22

Фото: istockphoto/Dzmitry Kaprusynka

В III Всероссийской акции «Макулатура и пластик рулят» смогут поучаствовать жители Подмосковья. Как сообщили в благотворительном Фонде поддержки детей, пострадавших в ДТП им. «Наташи Едыкиной», акция будет проходить в течение двух месяцев, с 21 октября по 21 декабря.
Проект направлен на привлечение внимания общества к сбору вторсырья для бережного отношения к природе, внимания пешеходов, пассажиров и водителей к проблеме ДТП.

Кроме того, проект прививает экологическую культуру и поможет каждому внести вклад в процесс развития природной переработки.

Ранее сообщалось, что в Павловском Посаде начался чемпионат по настольной игре «Мое Подмосковье».

Читайте также:

В Мособлдуме перечислили меры социальной поддержки для пожилых людей

Москвичам раскрыли, когда ожидать дождей в столице

В Москве построили промышленный технопарк и ввели в эксплуатацию — Гарбузов
#россия
#подмосковье
#экология
#макулатура
#пластик
#акция
#новости
#новости подмосковья
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Перечислены условия, по которым можно выйти на пенсию досрочно
Депутат Никитин: Можно выйти на пенсию раньше при накоплении большого стажа
01 октября 2024, 19:21

Фото: iStock/Denis Vostrikov

Председатель Союза пенсионеров Московской области, депутат Московской областной думы Анатолий Никитин заявил, что у россиян есть возможность выйти на пенсию раньше срока при условии, что, например, мужчины к 60 годам накопят 42 года трудового стажа, а россиянки — к 55 годам накопят 37 лет стажа.
«Если гражданин предпенсионного возраста был уволен по сокращению штата или в связи с ликвидацией организации, он также сможет выйти на пенсию на два года раньше установленного срока. Есть ряд определенных условий: стоять на учёте в службе занятости, иметь минимальный стаж работы от 20 лет и 25 лет для женщин и мужчин соответственно, иметь необходимые баллы», — добавил в беседе с Газета.ру Никитин.

А глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов напомнил о положительных изменениях для пенсионеров с 1 октября.

«С 1 октября будут проиндексированы пенсии военным пенсионерам в связи с тем, что у них своя форма индексации. У военных пенсионеров она происходит в начале года и с 1 октября в зависимости от роста размера денежного довольствия», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Нилов.

Ранее сообщалось, что правительство внесло в Государственную думу пакет законопроектов по федеральному бюджету на ближайшие три года, среди предлагаемых нововведений — изменение правил индексации страховых пенсий.

Читайте также:

В Мособлдуме перечислили меры социальной поддержки для пожилых людей

Индексация страховых пенсий в 2025 году будет осуществлена с 1 января

Эксперт Бийчук рассказал, как мошенники обманывают пенсионеров
#пенсии
#правительство
#меры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Руководство больницы № 20 в Петербурге задержали по делу о миллиардном хищении
01 октября 2024, 19:11

Фото: istockphoto/undefined undefined

В Санкт-Петербурге правоохранители задержали 35 человек по делу о хищении в Городской больнице № 20. Ущерб от преступных действий составил более миллиарда рублей.
Петербургские полицейские обнаружили схему фиктивного трудоустройства, с помощью которой бюджетные деньги перекачивались в карманы руководства медицинского учреждения, передаёт «Фонтанка.ру». В рамках расследования уголовного дела проведено уже свыше 50 обысков в Петербурге, Ленинградской области, Москве и Московской области.

Установлено, что с 2021 года ряд руководителей и сотрудников больницы фиктивно трудоустраивали туда своих родственников и знакомых на должности регистраторов, водителей, операторов ЭВМ и уборщиков. Никаких обязанностей новые «сотрудники» не выполняли, а их заработную плату и премии получали организаторы и участники преступной схемы.

Причём фиктивно оформленным работникам зарплаты начислялись в большем размере, чем тем, кто реально трудился в больнице. Например, согласно платёжным документам, доход двух липовых сотрудников за три года составил 82 миллиона рублей. К следователям были доставлены начальник отдела кадров, главный бухгалтер, заместитель главного врача по экономике. У некоторых руководителей преступной группы обнаружилась элитная недвижимость в «Москва Сити» и дорогие автомобили.

Ущерб государству от преступной деятельности составил свыше миллиарда рублей.

Читайте также:

По делу генерала Кузнецова арестована недвижимость на 50 миллионов рублей

Экс-депутата Госдумы от партии «Новые люди» подозревают в хищении 2 млрд рублей

Суд арестовал подмосковный особняк экс-замглавы Минобороны Иванова
#москва
#недвижимость
#больницы
#полицейские
#сотрудники
#зарплаты
#ущерб
#санкт-петербург
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Павловском Посаде стартовал этап чемпионата по настольной о Подмосковье
01 октября 2024, 19:04

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.

В Павлово-Посадском городском округе начался муниципальный этап чемпионата по настольной игре «Моё Подмосковье». Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Игру разработали в честь 30-летия Мособлдумы, а чемпионат проводится по случаю 95-летия Московской области. Каждый участник получает возможность познакомиться с историческим и культурным наследием Подмосковья, проявить индивидуальные качества и стать лучшим знатоком особенностей родного региона.
«Турнир позволяет школьникам узнать больше о родном регионе в увлекательной форме. Уже сейчас в соревнованиях участвуют более 20 округов и свыше 100 школ. На региональном этапе соберутся лучшие команды всех городских округов Подмосковья», - рассказала депутат Мособлдумы Линара Самединова.
Она добавила, что финал чемпионата состоится 8 октября в музее «Новый Иерусалим» в Истре.

Читайте также:

Власти Павловского Посада провели приём жителей во дворце спорта «Надежда»

В парке Электрогорска проведут бесплатные спортивные занятия

В Павловском Посаде провели День без автомобиля
#линара самединова
#игра
#подмосковье
#московская область
#мособлдума
#павловский посад
#школьники
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Ленинградском зоопарке заявили о хорошей охране животных
Ленинградский зоопарк: Система охраны не позволит пробраться к животным
01 октября 2024, 18:53

Фото: iStock/burroblando

В пресс-службе Ленинградского зоопарка заявили, что охранная система не позволит посторонним людям пробраться в вольер к животным и украсть кого-либо.
«С нашими кенгуру все в порядке. У нас 13 кенгуру, большая семья – самец и самки. Трое из них –детёныши. Но они уже подростки. У нас серьёзные меры защиты, есть своя служба безопасности и частное охранное предприятие. Сотрудники регулярно совершают обходы, камеры по всей территории и в вольерах. Наши кенгуру Бенетта достаточно осторожные, не подходят даже к сотрудникам. Поймать их огромная сложность», – добавили в беседе с «Петербургским дневником» в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что из российских зоопарков за неделю украли трех молодых кенгуру.

Читайте также:

«Действует банда»: Трех кенгурят украли из российских зоопарков за три дня

TOI: В Индии оглохший из-за петард тигр за два месяца съел десять человек

«Критическая ситуация»: Кинологи рассказали, в каком случае нельзя заводить вторую собаку
#камеры
#сотрудники
#зоопарк
#животные
#кражи
#преступление
#санкт-петербург
Следите за нашими новостями
в удобном формате
IT-компания ABBYY разом уволила почти всех российских разработчиков
IT-компания ABBYY за день уволила почти всех российских сотрудников
01 октября 2024, 18:36

Фото: istockphoto/SeventyFour

Массовые увольнения российских сотрудников прошли в офисах IT-компании ABBYY в Сербии, Венгрии и на Кипре. Об этом сообщает канал Mash, со ссылкой1 на уволенных разработчиков.
Сообщается, что компания без объяснения причин расторгла трудовые договоры почти со всеми работавшими там россиянами. В соцсетях сотрудники пишут, что остались без работы в один день и никто их заранее не предупредил.
«Во время встречи всем запретили писать в чат и всем отключили видео и микрофоны. Сказали, что все уволены, что на почту письмо придет», — сообщила одна из уволенных сотрудниц в соцсети Х.

ABBYY является международным разработчиком программных продуктов в области обработки, потокового ввода и системы распознавания документов. Штаб-квартира находится в Милпитасе США.

Известно, что компания покинула Россию два года назад из-за поддержки Украины. Однако дочерняя фирма ABBYY «Content AI» все еще работает на территории РФ.

Читайте также:

Россиянам назвали самые перспективные направления для смены работы

IT-эксперт Клименко объяснил потребность России в белых хакерах

Россияне раскрыли, как начальство влияет на их настроение
#сша
#соцсети
#сотрудники
#рф
#it
#программирование
#работа
#увольнение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Мособлдуме перечислили меры социальной поддержки для пожилых людей
01 октября 2024, 18:23

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

В Подмосковье особое внимание уделяют мерам социальной поддержки для людей старшего возраста. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлдумы 1 октября, в День пожилого человека.
«В этот день мы выражаем безмерную благодарность нашему старшему поколению. Вы – хранители традиций, обладатели ценнейшего жизненного опыта и мудрости, которые продолжают вдохновлять нас. Многие из вас остаются активными, жизнелюбивыми и полными энергии. Мы делаем всё возможное, чтобы поддерживать связь поколений, обеспечивать достойный уровень жизни пожилых людей в Подмосковье», – сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Среди меры поддержки пожилых жителей Подмосковья – бесплатный проезд в пассажирском транспорте общего пользования Московской области, Москвы, Московском метро и на железнодорожном транспорте пригородного сообщения. Помимо этого, предусмотрен бесплатный проезд на автомобильном и городском наземном электрическом транспорте Подмосковья по маршрутам регулярных перевозок и на железнодорожном транспорте пригородного сообщения.

Пожилым жителям Московской области полагается ежемесячная денежная компенсация расходов на капремонт и вывоз мусора.

Предусмотрены и памятные подарки к юбилейным датам с 80 лет.

Некоторые категории пенсионеров получают ежемесячную доплату, обеспечивающую увеличение дохода до 20 тыс. рублей.

Некоторым гражданам, родившимся до 1 января 1935 года, предоставляется оплата в размере 50% от стоимости лекарств, приобретённых по рецептам врачей.

В Подмосковье также реализуется социальный проект по долговременному уходу за пожилыми и инвалидами. Родственники граждан с ограниченными возможностями здоровья могут устроиться в социальные центры и получать зарплату, ухаживая за близкими.

Дополнительно пожилым гражданам предоставляются бесплатные санаторно-курортные путёвки, изготовление и ремонт зубных протезов.

В рамках проекта «Активное долголетие» женщинам, достигшим 55 лет, и мужчинам от 60 лет и старше, а также лицам, получающим пенсию за выслугу лет и старше 50 лет, в клубах проекта предоставляются услуги по поддержанию активного и здорового образа жизни.

Со всеми мерами соцподдержки для граждан старшего возраста в Московской области можно ознакомиться по ссылке.

Читайте также:

Пенсионеры Московской области получили увеличенную доплату к пенсии

Повышение пенсий с 1 октября 2024: кому и на сколько проиндексируют выплаты

В Госдуме раскрыли, кто получит надбавку к пенсии в 2025 году
#мособлдума
#игорь брынцалов
#пожилые люди
#пенсионеры
#подмосковье
#московская область
#социальная поддержка
#социальная помощь
Следите за нашими новостями
в удобном формате