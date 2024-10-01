Россиянам дали простой способ не допускать усталости в отношениях

Председатель Союза пенсионеров Московской области, депутат Московской областной думы Анатолий Никитин заявил, что у россиян есть возможность выйти на пенсию раньше срока при условии, что, например, мужчины к 60 годам накопят 42 года трудового стажа, а россиянки — к 55 годам накопят 37 лет стажа.