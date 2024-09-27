СК РФ раскрыл схему легализации мигрантов через поддельные украинские паспорта

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Сотрудники следственного комитета России пресекли деятельность группировки, члены которой незаконно оформляли мигрантам российское гражданство. Такая «услуга» стоила до 350 тысяч рублей.
В настоящее время по делу задержано девять фигурантов, сообщили в пресс-службе СК РФ. По данным следователей, злоумышленники, обладая знаниями о работе государственных органов и имея связи в кругу должностных лиц, организовали в 2023 году преступную группу. Они подыскивали граждан Узбекистана и Таджикистана, которые хотели получить гражданство России, но не имели на это законных оснований.
Преступники за вознаграждение от 150 до 350 тысяч рублей изготавливали фальшивые паспорта, подтверждающие гражданство Украины, а также фиктивные справки о регистрации на территории ДНР и ЛНР. Это позволяло иностранцам в упрощённом порядке получить гражданство Российской Федерации.
Преступную деятельность группировки пресекли московские следователи и сотрудники ФСБ. В настоящее время фигуранты задержаны, с ними проводятся необходимые следственные действия. Также установлены и доставлены в Следственный отдел лица, незаконно получившие гражданство РФ. Решается вопрос о лишении их гражданства и последующей депортации.
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Преступники за вознаграждение от 150 до 350 тысяч рублей изготавливали фальшивые паспорта, подтверждающие гражданство Украины, а также фиктивные справки о регистрации на территории ДНР и ЛНР. Это позволяло иностранцам в упрощённом порядке получить гражданство Российской Федерации.
Преступную деятельность группировки пресекли московские следователи и сотрудники ФСБ. В настоящее время фигуранты задержаны, с ними проводятся необходимые следственные действия. Также установлены и доставлены в Следственный отдел лица, незаконно получившие гражданство РФ. Решается вопрос о лишении их гражданства и последующей депортации.
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Александр Бойцов