02 ноября 2026, 15:54

Фото: Istock/Jovanmandic

Почти 66% жительниц Новосибирска готовы провести первое свидание на стадионе — к такому выводу пришли аналитики сервиса «Мамба». Для 27% женщин такая встреча стала бы приятным сюрпризом, ещё 26% согласились бы из любопытства, а 12% считают, что совместный просмотр матча поможет избежать неловкого молчания.