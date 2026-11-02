Почти 66% жительниц Новосибирска готовы провести первое свидание на стадионе
Почти 66% жительниц Новосибирска готовы провести первое свидание на стадионе — к такому выводу пришли аналитики сервиса «Мамба». Для 27% женщин такая встреча стала бы приятным сюрпризом, ещё 26% согласились бы из любопытства, а 12% считают, что совместный просмотр матча поможет избежать неловкого молчания.
Как сообщает Om1 Новосибирск, большинство женщин не против разделять увлечения партнёра: 76% согласны иногда смотреть трансляции вместе, две трети готовы изучить правила любимой игры мужчины.
Среди сильного пола 69% готовы интересоваться спортивными предпочтениями второй половины, но для 53% совместный просмотр матчей остаётся необязательным. Дамы заметно подстраиваются под спортивное расписание: если свидание совпадёт с важным матчем, 42% сами предложат перенести встречу, треть предпочтёт посмотреть игру вместе, 18% согласятся встретиться после финального свистка.
Однако новосибирки не хотят, чтобы спорт полностью определял жизнь пары: 41% насторожит плохое настроение партнёра после поражения команды, 30% не понравится привычка планировать отпуск по календарю соревнований, а 29% сочтут тревожным сигналом, когда мужчина помнит дни рождения спортсменов, но забывает день рождения любимой.
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