Почти 70% многоквартирных домов Новосибирска подключили к отоплению

06 октября 2026, 14:56

Отопительный сезон в Новосибирске идёт по графику

Фото: istockphoto / almaphoto

Почти 70% многоквартирных домов Новосибирска уже подключили к отоплению. Отопительный сезон в Новосибирске начался 23 сентября. Сначала тепло подали в социальные учреждения, а к 28 сентября полностью подключили детские сады, школы и учреждения с круглосуточным пребыванием.