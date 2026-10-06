Почти 70% многоквартирных домов Новосибирска подключили к отоплению
Почти 70% многоквартирных домов Новосибирска уже подключили к отоплению. Отопительный сезон в Новосибирске начался 23 сентября. Сначала тепло подали в социальные учреждения, а к 28 сентября полностью подключили детские сады, школы и учреждения с круглосуточным пребыванием.
Об этом сообщили в мэрии по итогам оперативного совещания, передаёт Om1 Новосибирск. Сейчас отопление поступает в 69% многоквартирных домов города. По словам начальника департамента энергетики, ЖКХ и благоустройства Дмитрия Зайкова, подключение идёт по графику — специалисты приступили к третьему из четырёх запланированных этапов.
Во время запуска возникают отдельные нештатные ситуации, однако специалисты устраняют их по мере появления. Мэр Максим Кудрявцев поручил сохранить темп работ и в течение недели обеспечить максимальное подключение жилого фонда к теплу.
Читайте также: