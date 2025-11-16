Почти 70 школ закрыли в столице Австралии из-за магического песка
ABC: в Канберре 69 школ закрыли из-за асбеста в магическом песке
В Канберре 69 школ закроются в начале недели из-за следов асбеста в магическом песке. Об этом сообщает телеканал ABC.
Опасный материал нашли в продукции компаний Kmart и Target. С продажи сняли четыре товара: набор для строительства песочного замка и волшебный песок синего, зеленого и розового цветов. Власти пояснили, что отозванная продукция использовалась в школах больше, чем предполагалось.
Проверка учебных заведений может занять несколько дней. Сотрудники школ и волонтеры обследуют классы, коридоры и склады в поисках цветного песка, составляя карту находок.
Читайте также: