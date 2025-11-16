Автобус с паломниками перевернулся в Греции: больше десятка пострадавших

16 ноября 2025, 17:02

Skai: 12 женщин пострадали в результате опрокидывания автобуса в Греции

Фото: istockphoto/joseh51camera

В центральной Греции перевернулся автобус с паломниками, пострадали 12 женщин. Об этом сообщает телеканал Skai.