Автобус с паломниками перевернулся в Греции: больше десятка пострадавших
В центральной Греции перевернулся автобус с паломниками, пострадали 12 женщин. Об этом сообщает телеканал Skai.
Авария произошла на старой национальной трассе в районе Ризомилоса. В салоне находились примерно 30 человек. Все пострадавшие получили легкие травмы, их доставили в больницу Волоса для оказания помощи.
По данным канала, автобус выехал из Лариссы и направлялся в монастырь. Водитель резко затормозил на повороте, пытаясь избежать столкновения с выбежавшими на дорогу бродячими собаками, после чего транспортное средство опрокинулось.
Очевидцам пришлось разбить заднее стекло, чтобы помочь пассажирам выбраться. Угроза для жизни раненых отсутствует. Их везли в больницу в основном в профилактических целях.
