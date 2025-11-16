Шестиклассница сделала 100 приседаний за опоздание и не выжила

16 ноября 2025, 15:59

В Индии школьница погибла после 100 приседаний за опоздание

Фото: iStock/Ritthichai

В Индии школьница не выжила после того, как ее заставили сделать 100 приседаний за опоздание. Об этом сообщает NDTV.