Шестиклассница сделала 100 приседаний за опоздание и не выжила

В Индии школьница погибла после 100 приседаний за опоздание
Фото: iStock/Ritthichai

В Индии школьница не выжила после того, как ее заставили сделать 100 приседаний за опоздание. Об этом сообщает NDTV.



Трагический инцидент произошел 14 ноября, когда в стране отмечается День защиты детей. 12-летняя Каджал Гонд из Махараштры пришла позже всего лишь на 10 минут, но учительница ее наказала.

После такой физической нагрузки шестиклассница начала испытывать боль в пояснице. Когда девочка вернулась домой, ее состояние резко ухудшилось, и ей вызвали скорую. Через некоторое время она скончалась в больнице в Мумбаи.

Местные жители потребовали привлечь педагога и руководство образовательного учреждения к ответственности. Совет по делам образования штата предупредил, что школа не возобновит работу до тех пор, пока не будет возбуждено уголовное дело.

Лидия Пономарева

