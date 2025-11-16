Шестиклассница сделала 100 приседаний за опоздание и не выжила
В Индии школьница не выжила после того, как ее заставили сделать 100 приседаний за опоздание. Об этом сообщает NDTV.
Трагический инцидент произошел 14 ноября, когда в стране отмечается День защиты детей. 12-летняя Каджал Гонд из Махараштры пришла позже всего лишь на 10 минут, но учительница ее наказала.
После такой физической нагрузки шестиклассница начала испытывать боль в пояснице. Когда девочка вернулась домой, ее состояние резко ухудшилось, и ей вызвали скорую. Через некоторое время она скончалась в больнице в Мумбаи.
Местные жители потребовали привлечь педагога и руководство образовательного учреждения к ответственности. Совет по делам образования штата предупредил, что школа не возобновит работу до тех пор, пока не будет возбуждено уголовное дело.
Читайте также: