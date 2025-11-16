«Убил в приступе ярости»: мужчина год хранил тело возлюбленной в холодильнике
В Южной Корее мужчина признался, что расправился со своей сожительницей и почти год хранил ее тело в холодильнике для кимчи. Об этом сообщает Korea JoongAng Daily.
По версии следствия, все произошло 20 октября прошлого года в городе Кунсан. Во время ссоры мужчина набросился на возлюбленную, задушил ее и спрятал труп. Пара состояла в отношениях около четырех лет.
Чтобы скрыть преступление, кореец продолжал переписываться с семьей жертвы с ее телефона. Кроме того, он оформил на ее имя кредит и потратил эти деньги на личные нужды.
Первой неладное заподозрила младшая сестра погибшей, когда обратила внимание на то, что все общение ведется только через текстовые сообщения. После этого она заявила о пропаже родственницы в полицию.
Правоохранители попытались связаться с пропавшей, однако на звонок ответила другая женщина, в тот момент проживавшая с преступником. Это стало поводом для расследования.
Через некоторое время останки девушки нашли в холодильнике. На допросе убийца объяснил содеянное «приступом ярости», возникшим из-за того, что возлюбленная высмеяла его из-за неудачной попытки инвестировать.
Первое заседание состоялось в ноябре этого года. На нем обвиняемый полностью признал вину. Следующее слушание запланировано на 11 декабря.
