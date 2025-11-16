«Убил в приступе ярости»: мужчина год хранил тело возлюбленной в холодильнике

16 ноября 2025, 13:23

В Южной Корее мужчина задушил возлюбленную и год хранил ее тело в холодильнике

Фото: iStock/Alexander Semenov

В Южной Корее мужчина признался, что расправился со своей сожительницей и почти год хранил ее тело в холодильнике для кимчи. Об этом сообщает Korea JoongAng Daily.