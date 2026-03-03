Почти 80% ввезённых в Россию iPhone оказались с дефектами
Специалисты провели исследование качества iPhone, поступивших в Россию по параллельному импорту. Результаты проверки показали, что 78% устройств имеют дефекты. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Специалисты проверили около 5000 iPhone, поступивших в Россию за последние два года. В Калининграде, Санкт-Петербурге, Челябинске и Севастополе специалисты обнаружили дефекты у 3900 аппаратов. Причина неисправностей — замена оригинальных деталей на старые или китайские аналоги.
Из-за этого чаще всего ломались экраны: появлялись розовые полосы, синий экран и сбои сенсора. Сейчас у России нет официальных контрактов с Apple, поэтому телефоны ввозят через случайных поставщиков, экономящих на проверках.
С февраля импортёры могут оформлять сертификаты только через российские органы — под угрозой 16 тысяч документов на технику Apple, ASUS, Bosch, запчасти для Volkswagen и Toyota.
