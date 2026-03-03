Почти 80% ввезённых в Россию iPhone оказались с дефектами

03 марта 2026, 14:53

Эксперты выявили брак у 78% iPhone, ввезённых по параллельному импорту

Фото: Istock/Michael Derrer Fuchs

Специалисты провели исследование качества iPhone, поступивших в Россию по параллельному импорту. Результаты проверки показали, что 78% устройств имеют дефекты. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.