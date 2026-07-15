Эксперт посоветовал россиянам не скрывать использование ИИ от руководства

15 июля 2026, 07:10

Финансист Граборов призвал россиян рассказать шефу об использовании ИИ в работе

Фото: iStock/Hämta igen

Руководитель блока «Цифровой Бизнес» УК «Альфа-Капитал» Антон Граборов призвал сотрудников честно сообщать начальству о применении нейросетей в рабочих задачах. По его мнению, открытый подход помогает укрепить профессиональную репутацию и распространить полезные навыки внутри команды.