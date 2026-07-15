Эксперт посоветовал россиянам не скрывать использование ИИ от руководства
Руководитель блока «Цифровой Бизнес» УК «Альфа-Капитал» Антон Граборов призвал сотрудников честно сообщать начальству о применении нейросетей в рабочих задачах. По его мнению, открытый подход помогает укрепить профессиональную репутацию и распространить полезные навыки внутри команды.
Он в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что компании постепенно отходят от полного запрета на ИИ-инструменты. Вместо этого работодатели создают защищенные корпоративные сервисы и обучают персонал правилам их использования.
Эксперт считает, что сотрудникам не стоит опасаться сокращения из-за высокой скорости работы с нейросетями. Работодатель ценит умение выстроить процесс, оценить результат и контролировать качество. Человек, который помогает команде эффективнее применять ИИ, получает дополнительное карьерное преимущество.
При этом специалист напомнил о рисках. В публичные нейросети нельзя загружать служебную или конфиденциальную информацию. Ответы моделей следует проверять перед отправкой клиентам, коллегам или руководству. Ошибочные сведения способны привести к утечкам, проблемам с регуляторами и потере доверия. Граборов посоветовал использовать нейросети через одобренные компанией сервисы, фиксировать удачные рабочие сценарии и делиться ими с коллегами.
Искусственный интеллект, или ИИ, — это технологии, которые позволяют компьютерам выполнять задачи, обычно требующие человеческого мышления. Например, распознавать речь и изображения, переводить тексты, отвечать на вопросы, составлять документы, прогнозировать события и находить закономерности в больших объемах данных.
ИИ обучается на примерах и данных, поэтому может быстро обрабатывать информацию и помогать людям в работе, учебе, медицине, бизнесе и других сферах. Однако он не всегда дает верные ответы: результаты нужно проверять, особенно если речь идет о важных решениях или финансовой информации.
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