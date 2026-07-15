Эксперт рассказал, какие заготовки лучше сделать до августа

15 июля 2026, 08:20

Эксперт Х5 Мартыненко: в июле лучше заготовить ягоды, зелень и молодой горошек

Фото: iStock/Sunlight7

Руководитель розничной торговли сервиса «Пакет» от X5 Павел Мартыненко рассказал, какие домашние заготовки лучше сделать уже в июле, не дожидаясь августа. Его слова приводит «Газета.Ru».