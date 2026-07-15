Эксперт рассказал, какие заготовки лучше сделать до августа
Руководитель розничной торговли сервиса «Пакет» от X5 Павел Мартыненко рассказал, какие домашние заготовки лучше сделать уже в июле, не дожидаясь августа. Его слова приводит «Газета.Ru».
Эксперт отметил, что сейчас лучше всего сохраняют свои свойства клубника, малина, смородина, зелень и молодой горошек. Ягоды сначала лучше заморозить,
предварительно разложив в один слой, чтобы они не слиплись. Затем их можно переложить в пакеты и контейнеры. Зелень лучше измельчить и заморозить отдельно или в виде смесей для супов. Горошек перед заморозкой следует бланшировать несколько минут, а потом быстро охладить, чтобы сохранить его вкус, цвет и текстуру.
В июле также можно готовить варенья, джемы и компоты из сезонных ягод, абрикосов и ранних слив. Часть урожая лучше перетереть с небольшим количеством сахара без длительной термической обработки для сохранения свежего вкуса.
Для засолки специалист советует выбирать молодые грунтовые огурцы с тонкой кожицей и плотной мякотью — они равномерно просаливаются и сохраняют хруст. Также в июле можно мариновать молодые патиссоны и заготавливать листья смородины, вишни, хрена, зонтики укропа и чеснок.
Из молодых кабачков можно сделать икру, лечо и маринованные закуски, а грунтовые томаты подходят для домашних соусов. Во второй половине месяца начнется сезон баклажанов. Мартыненко рекомендовал распределять заготовки на несколько недель, ориентируясь не на календарь, а на период максимальной зрелости продуктов.
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