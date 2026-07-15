Военный фельдшер приняла роды у пассажирки рейса Санкт-Петербург — Красноярск
Военный фельдшер приняла роды у пассажирки самолета, следовавшего из Санкт-Петербурга в Красноярск. На свет появились мальчик и девочка, сообщает издание Newslab.ru.
Уроженка Эвенкии Адэль Эралиева летела в отпуск, когда у попутчицы на втором часу полета начались схватки. Медик надеялась, что на борту есть другие медики, но откликнулся только стоматолог. Мужчина, вызвавшийся помочь, упал в обморок. Акушерского опыта у девушки не было, но с задачей она справилась.
По словам медика, с родами девочки проблем не возникло, а мальчик не мог встать в правильное предлежание— из тазового в головное. В стрессовой ситуации она слегка подтолкнула ребенка, и он перевернулся сам. Через четыре часа после начала полета оба младенца появились на свет.
Детей завернули в пледы. По прибытии в Красноярск у трапа мать с новорожденными встречала бригада скорой помощи. Женщина пообещала назвать дочь в честь спасительницы.
Эралиева имеет воинское звание прапорщика. Ранее она помогала раненым в Белгородской области и участвовала в эвакуации пострадавших из Херсонской области.
Читайте также: