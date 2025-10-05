Почти каждая вторая женщина готова сделать предложение руки и сердца самостоятельно
В России 57% женщин заявили о готовности самостоятельно сделать предложение руки и сердца. Такие данные получили аналитики ювелирной сети Sunlight в ходе опроса. Об этом сообщает «Газета.Ru».
Каждая десятая замужняя или обручённая респондентка уже самостоятельно предложила партнёру вступить в брак. В то же время в 89% случаев инициатива исходила от мужчины.
Среди женщин, готовых сделать первый шаг, 37% хотели бы, чтобы кольцо для помолвки выбрал мужчина, а 47% предпочли бы подобрать украшение самостоятельно и лишь поручить партнёру оплату.
Полностью самостоятельными в организации предложения готовы быть около 10% опрошенных. Носить обручальное кольцо не планируют лишь 4% женщин.
Большинство участниц опроса считают, что потеряют уважение к мужчинам, которые не проявляют инициативу, но 42% не связывают решительность женщины в вопросе брака с неполноценностью партнёра.
