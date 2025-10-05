Почти каждая вторая женщина готова сделать предложение руки и сердца самостоятельно

05 октября 2025, 21:44

57% россиянок готовы первыми сделать предложение руки и сердца

Фото: Istock / Lima

В России 57% женщин заявили о готовности самостоятельно сделать предложение руки и сердца. Такие данные получили аналитики ювелирной сети Sunlight в ходе опроса. Об этом сообщает «Газета.Ru».