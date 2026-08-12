Почти каждый второй россиянин готов поехать в отпуск один
46% россиян допускают путешествие без компании. Для многих такой формат становится личным выбором: он помогает отдохнуть в собственном ритме, сменить привычную обстановку и завести новые знакомства.
Результаты опроса туристической компании Verotour Travel Company есть в распоряжении «Газеты.Ru». В исследовании участвовали 1,3 тысячи жителей России.
Среди любителей самостоятельных поездок 38% называют главной причиной желание посвятить отпуск себе. Еще 27% выбирают такой вариант ради общения: в одиночном путешествии, по их мнению, легче знакомиться. Для 19% поводом стала невозможность найти попутчика, а 16% совмещают отдых с дистанционной работой.
Самым привлекательным направлением для соло-туристов респонденты считают Сочи — за него проголосовали 44% участников исследования. Вторую строчку занял Санкт-Петербург с 18%. Далее расположились Нижний Новгород — 13% и Казань — 11%.
Участники опроса ценят Сочи за сочетание морского отдыха, прогулочных маршрутов, экскурсий и насыщенной городской среды. 63% готовы знакомиться с новыми людьми во время самостоятельной поездки в этот город. Еще 24% не отвергают такую перспективу.
Путешествия россияне нередко связывают с шансом встретить партнера. 58% уверены, что в отпуске реально познакомиться с будущим супругом или супругой. Еще 24% считают такой исход вероятным. В сумме 82% опрошенных допускают встречу со второй половиной во время поездки.
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