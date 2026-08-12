Почти каждый второй россиянин готов поехать в отпуск один

12 августа 2026, 07:38

Более 40% опрошенных россиян готовы отправиться в отпуск в одиночку

Фото: iStock/Pla2na

46% россиян допускают путешествие без компании. Для многих такой формат становится личным выбором: он помогает отдохнуть в собственном ритме, сменить привычную обстановку и завести новые знакомства.