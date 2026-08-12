Мошенники создают поддельные сайты для скачивания игр, недоступных в РФ без VPN
Член ОП Машаров: Мошенники заманивают россиян на сайты, обещая скачивание игр без VPN
Мошенники активно используют поддельные сайты, которые обещают россиянам доступ к ограниченным в РФ приложениям и играм без использования VPN. Об этом предупредил в беседе с РИА Новости член Общественной палаты Евгений Машаров.
По словам эксперта, на таких фишинговых ресурсах злоумышленники не только собирают личные данные, которые пользователи вводят при регистрации, но и нередко предлагают купить внутриигровые улучшения или другие платные функции. В итоге человек теряет деньги, а обещанного товара или услуги не получает.
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Чтобы не стать жертвой аферистов, Машаров советует скачивать программы исключительно из официальных магазинов приложений. При этом в настройках смартфона следует отключить возможность установки ПО из неизвестных источников. Эксперт также рекомендует создавать сложные уникальные пароли для каждой учётной записи, регулярно их обновлять и ни в коем случае не переходить по ссылкам, полученным от незнакомых отправителей в мессенджерах или SMS.
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