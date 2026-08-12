Мошенники создают поддельные сайты для скачивания игр, недоступных в РФ без VPN

12 августа 2026, 06:17

Член ОП Машаров: Мошенники заманивают россиян на сайты, обещая скачивание игр без VPN

Фото: iStock/PUGUN SJ

Мошенники активно используют поддельные сайты, которые обещают россиянам доступ к ограниченным в РФ приложениям и играм без использования VPN. Об этом предупредил в беседе с РИА Новости член Общественной палаты Евгений Машаров.





По словам эксперта, на таких фишинговых ресурсах злоумышленники не только собирают личные данные, которые пользователи вводят при регистрации, но и нередко предлагают купить внутриигровые улучшения или другие платные функции. В итоге человек теряет деньги, а обещанного товара или услуги не получает.



