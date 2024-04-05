Почти на 80% увеличилась популярность рекламы в Telegram

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Исследование сервиса «Точка Реклама» показало, что в 2023 году в мессенджере увеличилось число рекламодателей на 79,2%.
Кроме этого, наблюдается увеличение и бюджета у рекламодателей.
Другое исследование сервиса SuperJob показало, что в среднем москвичи тратят на дорогу от дома на работу чуть больше часа на общественном транспорте.
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«С увеличением маркетинговых бюджетов и жёсткой конкуренцией стоимость рекламы в Telegram может постепенно расти. Появление новых форматов также потребует дополнительных затрат, что может привести к повышению цен на рекламу в популярном мессенджере», — прокомментировала в беседе с Газета.ру СМО «Точки Рекламы» Любовь Логинова.
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Мелисса Тимофеева