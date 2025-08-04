В Тихом океане вблизи Северных Курил произошло землетрясение магнитудой 6,5
Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в районе Курильских островов. Об этом сообщили в сейсмологическом филиале Единой геофизической службы РАН.
Эпицентр активности расположился в 232 километрах юго-восточнее Северо-Курильска. Очаг залегал на глубине 62 километров.
Аппаратура зафиксировала подземные толчки в 15:20 по местному времени (07:20 мск — прим. ред). Их ощутимость в городе составила до 3-4 баллов.
Ранее сообщалось, что цунами, обрушившееся на остров Парамушир после мощного землетрясения, выбросило на берег тонны рыбы и уникальные советские артефакты, включая изолятор для проводов, унесенный морем во время катастрофы 1952 года.
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