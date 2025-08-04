Эксперт заявил о связи извержения вулкана Крашенникова с землетрясением

04 августа 2025, 15:56

Самойленко: землетрясение спровоцировало извержение вулкана Крашенникова

Фото: iStock/Proxima13

Извержение одновременно нескольких вулканов является нормой для Камчатки. Однако между землетрясением и пробуждением молчавшей более 500 лет сопки Крашенникова можно выявить связь, заявил вулканолог Сергей Самойленко.