Достижения.рф

Эксперт заявил о связи извержения вулкана Крашенникова с землетрясением

Самойленко: землетрясение спровоцировало извержение вулкана Крашенникова
Фото: iStock/Proxima13

Извержение одновременно нескольких вулканов является нормой для Камчатки. Однако между землетрясением и пробуждением молчавшей более 500 лет сопки Крашенникова можно выявить связь, заявил вулканолог Сергей Самойленко.



Специалист в беседе с «Известиями» пояснил, что вулкан несколько веков не подавал никаких признаков жизни. Он бы так и молчал, если бы не землетрясение, которое и спровоцировало его пробуждение.

Самойленко добавил, что между землетрясениями и извержениями вулканов не всегда есть прямая связь. Однако извержение начинается только в том случае, если магма внутри подвижна.

Эксперт отметил, что на Камчатке находятся порядка 30 действующих вулканов, поэтому когда одновременно извергаются несколько из них, это не является удивительным событием.

Анастасия Чинкова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0