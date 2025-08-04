Эксперт заявил о связи извержения вулкана Крашенникова с землетрясением
Извержение одновременно нескольких вулканов является нормой для Камчатки. Однако между землетрясением и пробуждением молчавшей более 500 лет сопки Крашенникова можно выявить связь, заявил вулканолог Сергей Самойленко.
Специалист в беседе с «Известиями» пояснил, что вулкан несколько веков не подавал никаких признаков жизни. Он бы так и молчал, если бы не землетрясение, которое и спровоцировало его пробуждение.
Самойленко добавил, что между землетрясениями и извержениями вулканов не всегда есть прямая связь. Однако извержение начинается только в том случае, если магма внутри подвижна.
Эксперт отметил, что на Камчатке находятся порядка 30 действующих вулканов, поэтому когда одновременно извергаются несколько из них, это не является удивительным событием.
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