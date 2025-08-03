Извержение вулкана на Камчатке, дремавшего 562 года, засняли со спутника
«Роскосмос» опубликовал космические снимки извержения вулкана Крашенинникова
«Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок извержения вулкана Крашенинникова на Камчатке. Фотография появилась в Telegram-канале госкорпорации.
«Спутники "Роскосмоса" зафиксировали извержение вулкана Крашенинникова», — говорится в подписи к изображению.
На снимке отчетливо виден пепловый шлейф. По оценкам специалистов, его высота достигает 5–6 километров над уровнем моря. Снимок сделал спутник «Арктика-М».
Кроме того, «Роскосмос» со ссылкой на ГУ МЧС России по Камчатскому краю уточнил, что в зоне распространения пепла нет населённых пунктов.