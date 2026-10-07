Почти от 1000 медведей решили избавиться в европейской стране

07 октября 2026, 17:18

Румыния вдвое увеличила квоту на отстрел медведей

Фото: iStock/seread

В Румынии намерены избавиться от 969 бурых медведей. Для этого власти вдвое увеличили квоту на отстрел хищников. Поводом стала серия нападений на людей, пишет Romania Insider.