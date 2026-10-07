Почти от 1000 медведей решили избавиться в европейской стране
В Румынии намерены избавиться от 969 бурых медведей. Для этого власти вдвое увеличили квоту на отстрел хищников. Поводом стала серия нападений на людей, пишет Romania Insider.
Согласно новому закону, в текущем и следующем годах планируется ликвидировать 859 медведей по профилактической квоте и еще 110 — в качестве «интервенционной» меры, если хищники будут представлять доказанную угрозу. Раньше квота охватывала почти 500 особей, но после множества инцидентов ее расширили, невзирая на протесты экологов и президента, пытавшегося оспорить документ в Конституционном суде.
В Министерстве окружающей среды подсчитали, что в стране обитает 10,4-12,7 тысячи бурых медведей, что более чем вдвое превышает экологически допустимый уровень. Изголодавшиеся звери все чаще покидают леса, забредают в города, копаются в мусоре и нападают на скот.
Недавно в трансильванской деревне Хогиз под Брашовом медведь растерзал 55-летнего фермера прямо в кукурузном поле, а его жена спаслась чудом. Защитники животных уже обратились в Еврокомиссию с петицией, требуя проверить законность и научную обоснованность новых квот. Тем временем румынские власти настаивают, что затягивать с отстрелом нельзя, иначе могут пострадать люди.
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