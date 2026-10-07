Медведь разгромил дом на Алтае
Медведь разгромил минимум два дома на Алтае
На Алтае медведь проник как минимум в два дома местных жителей и устроил погром. Об этом сообщает Telegram-канал Amic.
По предварительным данным, хищник выбил окна и забрался внутрь зданий. В одном из домов в момент появления медведя находился человек. Он успел покинуть помещение и спастись от зверя.
Медведя в итоге ликвидировал староста села. Информации о пострадавших в результате происшествия не поступало.
Ранее медведь напугал туристов на юге России. Кроме того, зверь в другом регионе РФ выкопал тело покойницы из могилы.
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