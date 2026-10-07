В Приморье начались поиски медведицы, едва не растерзавшей пожилого рыбака

07 октября 2026, 10:07

В Приморье ищут напавшую на 65-летнего рыбака медведицу с медвежонком

Фото: iStock/Travel Photographer

В Приморском крае специалисты вышли на поиски медведицы, которая едва не растерзала пенсионера во время рыбалки. Об этом сообщает ТАСС.