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В Приморье начались поиски медведицы, едва не растерзавшей пожилого рыбака

В Приморье ищут напавшую на 65-летнего рыбака медведицу с медвежонком
Фото: iStock/Travel Photographer

В Приморском крае специалисты вышли на поиски медведицы, которая едва не растерзала пенсионера во время рыбалки. Об этом сообщает ТАСС.



По данным министерства лесного хозяйства, в момент нападения рядом с хищницей находился детеныш.

Напомним, 65-летний местный житель отправился на водоем вместе с щенком. Именно собака заставила пенсионера обернуться на шум за спиной, когда на него набросилась медведица. У рыбака не было с собой ножа, поэтому отбиваться пришлось удочкой. В какой-то момент хищница отступила, а мужчина потерял сознание. Очнувшись, он, истекая кровью, смог добраться до машины, а затем до дома.

У пострадавшего диагностировали рваные раны лица, руки и бедра, также были травмированы веко и левый глаз. Сейчас россиянин находится под наблюдением врачей, которые оценивают его состояние как удовлетворительное.

Лидия Пономарева

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