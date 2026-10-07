В Приморье начались поиски медведицы, едва не растерзавшей пожилого рыбака
В Приморском крае специалисты вышли на поиски медведицы, которая едва не растерзала пенсионера во время рыбалки. Об этом сообщает ТАСС.
По данным министерства лесного хозяйства, в момент нападения рядом с хищницей находился детеныш.
Напомним, 65-летний местный житель отправился на водоем вместе с щенком. Именно собака заставила пенсионера обернуться на шум за спиной, когда на него набросилась медведица. У рыбака не было с собой ножа, поэтому отбиваться пришлось удочкой. В какой-то момент хищница отступила, а мужчина потерял сознание. Очнувшись, он, истекая кровью, смог добраться до машины, а затем до дома.
У пострадавшего диагностировали рваные раны лица, руки и бедра, также были травмированы веко и левый глаз. Сейчас россиянин находится под наблюдением врачей, которые оценивают его состояние как удовлетворительное.
Читайте также: