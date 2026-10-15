Почти половина петербурженок считает мужей менее заботливыми
Лишь 27% замужних жительниц Санкт-Петербурга считают отношение мужей близким к идеалу. Еще 16% полностью недовольны знаками внимания со стороны супругов. При этом 59% хотели бы получать больше внимания: 31% не хватает времени вдвоем, а 29% — подарков без повода и цветов. Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на исследование. В опросе участвовали женщины, состоящие в браке более трех лет.
Почти половина опрошенных (47%) отметила, что мужья стали менее заботливыми за время совместной жизни. Еще 8% считают, что супруги почти перестали их замечать. При этом 12% респонденток заметили, что мужья стали скорее внимательнее, а 4% — значительно внимательнее. Еще 29% не увидели изменений в поведении партнера.
Подарки без повода хотя бы раз за последний год получали 53% участниц опроса. Еще треть рассказала, что мужья дарили им подарки после ссор в качестве извинения, а 14% — в честь важных достижений.
Среди женщин, которым мужья дарят подарки без повода, 47% получают их не чаще двух раз в год. Еще 23% сталкиваются с такими сюрпризами реже одного раза в год. При этом 19% получают подарки раз в два-три месяца, а 10% — раз в месяц или чаще.
Стоимость подарков без повода 24% опрошенных оценивают в 5–10 тысяч рублей, а 14% считают, что мужья тратят на них не более 5 тысяч рублей. Еще 13% назвали сумму от 11 до 20 тысяч рублей. Только 11% полагают, что стоимость одного подарка превышает 20 тысяч рублей.
Петербурженки также рассказали, какие подарки хотели бы получать чаще всего. Первое место заняли ювелирные украшения и драгоценности — их выбрали 70% участниц исследования. Косметику и парфюм предпочли бы 57%, а сертификаты на СПА и бьюти-процедуры — 32%. В пятерку желанных подарков также вошли гаджеты (27%) и бытовая техника для дома или приготовления пищи (25%).
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