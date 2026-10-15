Почти половина петербурженок считает мужей менее заботливыми

15 октября 2026, 17:35

70% жительниц Петербурга хотят чаще получать от мужей украшения

Фото: istockphoto / JenAphotographer

Лишь 27% замужних жительниц Санкт-Петербурга считают отношение мужей близким к идеалу. Еще 16% полностью недовольны знаками внимания со стороны супругов. При этом 59% хотели бы получать больше внимания: 31% не хватает времени вдвоем, а 29% — подарков без повода и цветов. Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на исследование. В опросе участвовали женщины, состоящие в браке более трех лет.