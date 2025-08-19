Почти половина родителей страдают от тревоги перед Днём знаний
Более 42% родителей испытывают волнение перед 1 сентября. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на результаты исследования сервиса «Ясно» и платформы Учи.ру.
При этом 45% родителей испытывают сожаление, что лето заканчивается, а 20% респондентов готовятся к утомительному марафону школьных сборов.
«Родители чувствуют себя уверенно, когда покупают школьные принадлежности: 30–38% заявляют, что "всё под контролем". Но когда дело доходит до эмоций и мотивации ребенка, уверенность пропадает. 42% родителей признаются, что не знают, как заинтересовать ребенка учебой», — говорится в материале.
При этом 19% опрошенных уверены в своих действиях и сохраняют внутреннее спокойствие.
Большинство родителей стараются поддерживать детей, однако признаются, что не совсем понимают, как правильно это делать. Четверть респондентов считают, что ребенок самостоятельно адаптируется к школе в процессе. 14% замечают тревогу у ребенка, а 10% подозревают, что он переживает, но не говорит этого. В то же время 13% родителей вовсе не понимают, что чувствуют их дети в августе.
Тем временем юрист, эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева в разговоре с «Москвой 24» предупредила, что работодатель не обязан отпускать сотрудников на школьную линейку к детям, поскольку 1 сентября является рабочим днём.
«Если сотрудник самовольно уйдет на школьную линейку к ребенку и его не будет на рабочем месте более четырех часов, это станет основанием для увольнения. Отсутствие менее этого времени может привести к дисциплинарной ответственности в виде замечания или выговора», — пояснила Яковлева.
Она посоветовала родителям заранее написать заявление на отпуск за свой счёт на 1 сентября, чтобы законно пропустить рабочий день и уйти с ребенком на праздничную линейку. Однако она уточнила, что работодатель имеет право его не подписывать.