Почти половина родителей страдают от тревоги перед Днём знаний

19 августа 2025, 16:13

Фото: iStock/dragana991

Более 42% родителей испытывают волнение перед 1 сентября. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на результаты исследования сервиса «Ясно» и платформы Учи.ру.





При этом 45% родителей испытывают сожаление, что лето заканчивается, а 20% респондентов готовятся к утомительному марафону школьных сборов.





«Родители чувствуют себя уверенно, когда покупают школьные принадлежности: 30–38% заявляют, что "всё под контролем". Но когда дело доходит до эмоций и мотивации ребенка, уверенность пропадает. 42% родителей признаются, что не знают, как заинтересовать ребенка учебой», — говорится в материале.

«Если сотрудник самовольно уйдет на школьную линейку к ребенку и его не будет на рабочем месте более четырех часов, это станет основанием для увольнения. Отсутствие менее этого времени может привести к дисциплинарной ответственности в виде замечания или выговора», — пояснила Яковлева.