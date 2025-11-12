Юрист призвала россиян проверить пенсионную выписку в ноябре
В ноябре особенно важно проверить выписку из индивидуального лицевого счета. Об этом агентству «Прайм» рассказала юрист ЕЮС Екатерина Ноженко.
Эксперт напомнила, что в пенсионной выписке отображаются все страховые и нестраховые периоды. Там же указан размер страховых взносов и соотношение зарплаты к средней по стране.
При обнаружении неполных или неверных данных следует подать заявление о корректировке сведений. Если требуется, то к заявлению надо приложить недостающие документы.
Гражданин РФ, которого не устраивает доходность выбранного пенсионного фонда, может до 31 декабря подать заявление о переводе средств в другой фонд.
Ноженко акцентировала внимание на том, что ноябрь — последний удобный месяц для анализа результатов инвестирования пенсионных накоплений и подачи заявления о смене пенсионного фонда без потери инвестиционного дохода.
