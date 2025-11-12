Юрист призвала россиян проверить пенсионную выписку в ноябре

12 ноября 2025, 04:33

Юрист Ноженко: В ноябре россиянам следует проверить пенсионную выписку

Фото: iStock/Inside Creative House

В ноябре особенно важно проверить выписку из индивидуального лицевого счета. Об этом агентству «Прайм» рассказала юрист ЕЮС Екатерина Ноженко.





Эксперт напомнила, что в пенсионной выписке отображаются все страховые и нестраховые периоды. Там же указан размер страховых взносов и соотношение зарплаты к средней по стране.



При обнаружении неполных или неверных данных следует подать заявление о корректировке сведений. Если требуется, то к заявлению надо приложить недостающие документы.



