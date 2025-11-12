Достижения.рф

Юрист призвала россиян проверить пенсионную выписку в ноябре

Юрист Ноженко: В ноябре россиянам следует проверить пенсионную выписку
Фото: iStock/Inside Creative House

В ноябре особенно важно проверить выписку из индивидуального лицевого счета. Об этом агентству «Прайм» рассказала юрист ЕЮС Екатерина Ноженко.



Эксперт напомнила, что в пенсионной выписке отображаются все страховые и нестраховые периоды. Там же указан размер страховых взносов и соотношение зарплаты к средней по стране.

При обнаружении неполных или неверных данных следует подать заявление о корректировке сведений. Если требуется, то к заявлению надо приложить недостающие документы.

Гражданин РФ, которого не устраивает доходность выбранного пенсионного фонда, может до 31 декабря подать заявление о переводе средств в другой фонд.

Ноженко акцентировала внимание на том, что ноябрь — последний удобный месяц для анализа результатов инвестирования пенсионных накоплений и подачи заявления о смене пенсионного фонда без потери инвестиционного дохода.

Ранее 61-летняя певица Лолита Милявская назвала размер своей пенсии. Оказалось, что известная артистка получает около 28 тысяч рублей с учётом московской доплаты. Звезде не хватает этих средств на комфортное проживание, поэтому она продолжает активную профессиональную деятельность.
Мария Моисеева

