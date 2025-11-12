В Подмосковье увеличат пособия на детей

12 ноября 2025, 15:58

оригинал Фото: Медиасток РФ

В 2026 году на соцподдержку семей с детьми в Московской области выделят 43,3 млрд рублей. Об этом сообщил министр социального развития региона Андрей Кирюхин во время публичных слушаний по проекту бюджета в Московской областной Думе.





По словам министра, финансирование универсального пособия для семей вырастет на 2 млрд рублей по сравнению с 2025 годом и составит 32,6 млрд рублей. Сейчас выплаты получают более 430 000 детей.



Кроме того, семьи продолжают получать региональные выплаты при рождении ребёнка, а еще — пособия на питание. Эти меры помогают родителям чувствовать себя увереннее и создают условия для благополучного детства в Подмосковье.



​Фото: Медиасток РФ



«Каждый год в Подмосковье рождается более 70 000 малышей. Наша задача — продолжать развивать систему родовспоможения, создавать максимально комфортные условия для будущих мам», — рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.