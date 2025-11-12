В Подмосковье ветераны боевых действий могут воспользоваться комплексной услугой

12 ноября 2025, 10:20

оригинал Фото: медиасток.рф

Для участников СВО, ветеранов боевых действий, военной службы и их семей, проживающих в Подмосковье, на региональном портале доступна комплексная услуга «Защитники Отечества». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.





Теперь по одному заявлению можно оформить до 17 госуслуг в онлайн-режиме.

«Благодаря этой услуге больше не надо заполнять отдельные заявки на льготы. Достаточно написать одно заявление, по которому можно оформить сразу до 17 услуг – например, получить карту жителя Подмосковья, компенсацию за ОСАГО, зачислить ребенка в детсад», – пояснила вице-губернатор региона Людмила Болатаева.

«Система сама проверит право заявителя на получение всех мер социальной поддержки в составе комплексной услуги, автоматически заполнит сведения о детях из личного кабинета госуслуг или информационной системы Минсоцразвития, поможет выбрать доступную образовательную организацию. А сервис интерактивной карты определит статус участия земельного участка в программе догазификации», – добавила министр госуправления Московской области Надежда Куртяник.