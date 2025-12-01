Почти половина жительниц Петербурга наряжаются для выхода в офис

01 декабря 2025, 15:36

Фото: iStock/Victoriia Kovalchuk

В Санкт-Петербурге 44% офисных сотрудниц наряжаются в офис. Такие данные в ходе опроса получили специалисты сети смарт-офисов SOK и аналитический центр ювелирного бренда SOKOLOV.





При этом треть петербурженок считают, что на работе достаточно выглядеть опрятно. 44% опрошенных используют лёгкий макияж, 30% наносят полный макияж, а 18% пользуются только уходовой косметикой. Большинство респонденток ответили, что дополняют образ украшениями.





«39% опрошенных признались, что наряжаются в офис для повышения уверенности в себе, 6% — чтобы впечатлить руководство. При этом 39% опрошенных верят, что внешний вид может влиять на продвижение по карьерной лестнице», — приводит «Петербургский дневник» результаты опроса.