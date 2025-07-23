Почти половине россиян старше 50 лет трудно найти работу, показал опрос

23 июля 2025, 07:18

Зарплата.ру: вакансий для россиян старше 50 лет мало, они часто скрывают возраст

Фото: iStock/Goran13

Согласно исследованию сервиса по поиску работы и персонала «Зарплата.ру», почти половине россиян старше 50 лет трудно найти работу. Об этом пишет РИА Новости.