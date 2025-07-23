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Почти половине россиян старше 50 лет трудно найти работу, показал опрос

Зарплата.ру: вакансий для россиян старше 50 лет мало, они часто скрывают возраст
Фото: iStock/Goran13

Согласно исследованию сервиса по поиску работы и персонала «Зарплата.ру», почти половине россиян старше 50 лет трудно найти работу. Об этом пишет РИА Новости.



В опросе, в котором приняли участие 1840 сотрудников, 48% респондентов отметили, что трудности с трудоустройством связаны с возрастом. При этом 71% участников не меняли место работы за последний год.

Среди тех, кто искал новую работу, 44% испытывают страх перед трудностями, связанными с возрастом. Также многие респонденты беспокоятся о своей способности адаптироваться к новым условиям: 20% опасаются долгого вхождения в новые процессы, а 19% - справиться с объемом задач.

Интересно, что 13% опрошенных скрывали свой возраст при трудоустройстве. В условиях нехватки вакансий для данной возрастной группы, исследование подчеркивает важность повышения осведомленности о проблемах, с которыми сталкиваются соискатели старшего возраста.

Дарья Осипова

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