В Набережных Челнах патриарх Кирилл провёл тест-драйв КАМАЗа и внедорожника TANK

22 июля 2025, 20:26

Патриарх Кирилл посетил научно-технический центр КАМАЗа в Набережных Челнах

Фото: Istock/vitpho

Во время визита в Набережные Челны патриарх Московский и всея Руси Кирилл проехался за рулем «КАМАЗа». Об этом сообщает пресс-секретарь главы Татарстана Лилия Галимова в своём Telegram-канале.