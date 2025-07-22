В Набережных Челнах патриарх Кирилл провёл тест-драйв КАМАЗа и внедорожника TANK
Во время визита в Набережные Челны патриарх Московский и всея Руси Кирилл проехался за рулем «КАМАЗа». Об этом сообщает пресс-секретарь главы Татарстана Лилия Галимова в своём Telegram-канале.
Визит патриарха состоялся в рамках пребывания представителей Русской православной церкви в Набережных Челнах, где предстоятель РПЦ освятил и заложил камень в основании будущего Воскресенского кафедрального собора Набережночелнинской епархии.
Патриарх, посетив научно-производственную организацию, лично проехался за рулём грузового «КАМАЗа». Отмечается, что предстоятель РПЦ высоко оценил плавность хода и комфортабельность салона автомобиля седельного тягача нового поколения. Помимо этого, лидер РПЦ устроил поездку на внедорожнике Tank.
После поездки патриарха Кирилла компания передала в дар Русской православной церкви пригородный автобус «КАМАЗ-5222».
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