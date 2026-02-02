В школах Подмосковья с 1 сентября стартуют уроки по повышению цифровой грамотности

02 февраля 2026, 17:19

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В подмосковных школах с 1 сентября начнут проводить киберуроки, направленные на повышение цифровой грамотности. В пилотный проект вошли 200 школ.





Для 55 000 учеников 1-11 классов предусмотрены занятия по коммуникации в месенджерах, цифровой гигиене, грамотности, созданию цифровых продуктов, обучение основам кибербезопасности. А с апреля стартует обучение учителей.



На еженедельном совещании губернатора Андрея Воробьёва с руководящим составом областного правительства и главами округов подвели итоги первого полугодия 2025-2026 учебного года и обсудили дальнейшие планы.

«Сегодня подводим результаты первого полугодия – это всё, что касается образования. Обсудим, в чём участвуют наши дети, как идёт внедрение математических классов – такая задача была поставлена как на федеральном, так и на региональном уровнях. Масштаб и охват имеют принципиальное значение, поэтому сегодня в проекте «Математические классы Подмосковья» участвуют почти 50 000 детей, 2000 классов с первого по десятый. И конечно, в этом году серьёзные изменения ждут ребят, которые заканчивают девятый класс», – сказал Воробьёв.

«Важно повысить качество преподавания не только математики, но и информатики, химии, биологии, физики, выявлять и сопровождать талантливых детей. На базе Физтех-лицея им. П.Л. Капицы в Долгопрудном открыли Центр естественно-научного образования «Спектр». Мы активно включились в федеральный проект «Наука в регионах» – в нём участвуют 109 школ. 300 учителей обучаются новым методикам, изучают цифровые технологии. Будем и дальше развивать естественно-научное образование», – рассказала на совещании министр образования Московской области Ингрид Пильде