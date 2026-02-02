В школах Подмосковья с 1 сентября стартуют уроки по повышению цифровой грамотности
В подмосковных школах с 1 сентября начнут проводить киберуроки, направленные на повышение цифровой грамотности. В пилотный проект вошли 200 школ.
Для 55 000 учеников 1-11 классов предусмотрены занятия по коммуникации в месенджерах, цифровой гигиене, грамотности, созданию цифровых продуктов, обучение основам кибербезопасности. А с апреля стартует обучение учителей.
На еженедельном совещании губернатора Андрея Воробьёва с руководящим составом областного правительства и главами округов подвели итоги первого полугодия 2025-2026 учебного года и обсудили дальнейшие планы.
«Сегодня подводим результаты первого полугодия – это всё, что касается образования. Обсудим, в чём участвуют наши дети, как идёт внедрение математических классов – такая задача была поставлена как на федеральном, так и на региональном уровнях. Масштаб и охват имеют принципиальное значение, поэтому сегодня в проекте «Математические классы Подмосковья» участвуют почти 50 000 детей, 2000 классов с первого по десятый. И конечно, в этом году серьёзные изменения ждут ребят, которые заканчивают девятый класс», – сказал Воробьёв.Проект «Математические классы Подмосковья» – наиболее масштабная в России региональная модель массового математического образования. В нём участвует 741 школа, где создано более таких 2000 классов. Переподготовку прошли около 1500 учителей. В планах – привлечь к проекту ещё 20 000 школьников.
«Важно повысить качество преподавания не только математики, но и информатики, химии, биологии, физики, выявлять и сопровождать талантливых детей. На базе Физтех-лицея им. П.Л. Капицы в Долгопрудном открыли Центр естественно-научного образования «Спектр». Мы активно включились в федеральный проект «Наука в регионах» – в нём участвуют 109 школ. 300 учителей обучаются новым методикам, изучают цифровые технологии. Будем и дальше развивать естественно-научное образование», – рассказала на совещании министр образования Московской области Ингрид ПильдеПодмосковье стало пилотным регионом в федеральном проекте: девятиклассникам, которые планируют поступление в колледж, необходимо сдать экзамены только по двум обязательным предметам – русскому языку и математике – вместо четырёх. Кроме того, в этом году Подмосковье увеличили число бюджетных мест в колледжах с 19 000 до 25 000.
Вместе со «СберОбразованием» в Подмосковье реализуют пилотный проект по подготовке школьников к ОГЭ по математике. Он предполагает дополнительное внимание к ребятам, успеваемость которых оставляет желать лучшего. Их готовят к выпускным экзаменам и переводным контрольным работам.