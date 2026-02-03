Российские школьники массово скупают «мармеладки-энергетики»
В России среди подростков популярны новинки — мармеладки с таурином и кофеином. Эти сладости стоят около ста рублей и привлекают молодежь своим эффектом. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
По словам школьников, съев три пачки, можно получить заряд энергии, сравнимый с банкой энергетического напитка. Однако вкус у них не самый приятный — горьковатый.
На упаковке отсутствует возрастное ограничение. Производитель не указывает, что эти конфеты имеют схожее воздействие на нервную систему, как и энергетики. Мелким шрифтом написано лишь предупреждение: «Не рекомендуется употребление до 18 лет и лицам с повышенной нервной возбудимостью». Таким образом, компания обходит законы о продаже энергетиков детям и продолжает зарабатывать на их здоровье. Эти мармеладки не относятся к категории энергетических напитков, что позволяет избежать ограничений.
Читайте также: