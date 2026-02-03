Российские школьники массово скупают «мармеладки-энергетики‎»

03 февраля 2026, 09:49

В России школьники подсели на мармелад с таурином и кофеином

Фото: iStock/Natalia Rusanova

В России среди подростков популярны новинки — мармеладки с таурином и кофеином. Эти сладости стоят около ста рублей и привлекают молодежь своим эффектом. Об этом пишет Telegram-канал ‎SHOT.