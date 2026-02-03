В России установили даты весенних каникул у школьников
РИА Новости: весенние каникулы в школах пройдут с 28 марта по 5 апреля
Минпросвещения направило российским школам рекомендации о сроках проведения весенних каникул. Об этом сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов, пишет РИА Новости.
По его словам, образовательным учреждениям рекомендуется организовать их в промежуток с 28 марта по 5 апреля. Зимние каникулы для учащихся продлились с 31 декабря 2025 года до 11 января 2026 года.
