27 ноября 2026, 23:42

Кардиолог Гаглошвили: норма кофеина составляет 450 мг в сутки

Фото: iStock/Olga Yastremska

Кардиолог Тамаз Гаглошвили опроверг распространенное мнение о вреде кофе для сердца. Соответствующая публикация появилась в его телеграм-канале.





Врач отметил, что употребление кофе не несет угрозы ни здоровым гражданам, ни пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. При этом предельная норма кофеина для них составляет 450 миллиграммов в сутки. Исключением являются беременные женщины.



Специалист подчеркнул, что не относит кофе к вредным привычкам и выступает в его защиту. По его наблюдениям, этот напиток, напротив, приносит пользу.

«Все в жизни порой бывает ровно наоборот. Любите кофе — пейте, не любите — не пейте», — заключил Гаглошвили.