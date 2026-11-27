27 ноября 2026, 21:45

Врач Милешина: лекарства можно запивать только чистой водой

Фото: Istock/PeopleImages

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры фармакологии ИФМХ Пироговского Университета Светлана Милешина сообщила, что продукты и напитки влияют на всасывание лекарств в кишечнике, поэтому запивать препараты можно только чистой водой.





В беседе с RT Милешина привела в пример танины в чае.

«Они обладают дубящим свойством, то есть могут образовывать защитную плёнку, препятствующую всасыванию лекарств. Танины также могут образовывать нерастворимые комплексы с ионами железа или кальция, морфином, папаверином, тетрациклином, оральными контрацептивами, что снижает их всасывание в кишечнике. Помимо чая, танины содержатся также в таких ягодах, как клубника, клюква, черника, в эстрагоне, тмине, тимьяне, в орехах и бобовых», — объяснила эксперт.