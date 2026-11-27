27 ноября 2026, 20:39

Терапевт Разаренова: поедание снега и сосулек грозит кишечной инфекцией

Фото: Istock/tlnors

Терапевт Александра Разаренова предупредила, что поедание снега и облизывание сосулек может привести к падению иммунитета и развитию кишечной инфекции.





В беседе с Москвой 24 врач заявила, что даже свежий снег содержит пыль, сажу, продукты сгорания топлива и соединения тяжёлых металлов, а снежная масса на земле — ещё и реагенты, нефтепродукты, частицы почвы и продукты жизнедеятельности животных.

«Соответственно, употребление воды в виде снега и льда может быть сопряжено с рисками развития кишечных инфекций, которые проявятся тошнотой, рвотой, диареей и болью в животе. При этом замораживание не обеззараживает воду, потому как патогенные микроорганизмы способны сохранять жизнедеятельность при низких температурах», — отметила специалист.