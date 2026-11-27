«Сопряжено с рисками»: Терапевт рассказала, чем опасно поедание снега и сосулек
Терапевт Разаренова: поедание снега и сосулек грозит кишечной инфекцией
Терапевт Александра Разаренова предупредила, что поедание снега и облизывание сосулек может привести к падению иммунитета и развитию кишечной инфекции.
В беседе с Москвой 24 врач заявила, что даже свежий снег содержит пыль, сажу, продукты сгорания топлива и соединения тяжёлых металлов, а снежная масса на земле — ещё и реагенты, нефтепродукты, частицы почвы и продукты жизнедеятельности животных.
«Соответственно, употребление воды в виде снега и льда может быть сопряжено с рисками развития кишечных инфекций, которые проявятся тошнотой, рвотой, диареей и болью в животе. При этом замораживание не обеззараживает воду, потому как патогенные микроорганизмы способны сохранять жизнедеятельность при низких температурах», — отметила специалист.Разаренова добавила, что разгрызание сосулек несёт риск повреждения эмали и слизистой рта. При этом, по словам терапевта, бояться ангины или ОРВИ после сосульки безосновательно — для этого нужен возбудитель, но холод снижает иммунитет.